Malestar liberteño por ausencia del VAR

La chispa se encendió con la jugada de Adrián Martínez, quien definió, y el balón se lo sacaron al borde del gol, que para algunos el balón entró, pero para otros no; la terna dejó seguir la acción y sin el VAR saltó la sospecha.

“A mí me pareció que sí entró, una pena que no tengamos el VAR, es una cosa que no se puede entender. En el campeonato paraguayo tenemos VAR en todos los partidos y en la Copa Libertadores no hay. No entiendo”, recalcó Di Tore a FALG (1080 AM).

Como autocrítica, Di Tore expresó: “Nos falta definir mejor para sacar más ventaja. Por ahí pasa el déficit”.