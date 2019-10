Mal señalizada, Transchaco expone a miles de peatones

Diariamente miles de conductores y transeúntes que se mueven a lo largo de la ruta Transchaco Don Carlos Antonio López pasan por una situación de extremo peligro debido a la deficiente señalización, tanto horizontal o vertical, instalada sobre su carpeta asfáltica.

Esta precariedad ya se manifiesta en la zona de Loma Pytã, en territorio de Asunción, donde las franjas peatonales, zona de paradas de buses del transporte público o giros permitidos perdieron casi por completo su pintura, lo que hace que mucha gente se mueva a discreción, arriesgando su propia vida al desconocer las reglas de tránsito previstas para esta vía de circulación. En este punto hay numerosas instituciones educativas que desde hace tiempo reclaman sin éxito, junto a concejales capitalinos, la construcción de un viaducto peatonal, en el sector donde se encuentra el colegio María Serrana, ante la terrible realidad de numerosos accidentes que ya causaron la muerte de muchas personas, sobre todo motociclistas. A esto se suma que en las áreas urbanas, que son cruzadas en su extenso recorrido, no se cuenta con carteles que señalen cuál es la velocidad máxima permitida, por lo que se tienen máquinas que pasan raudamente, sin considerar la integridad física de quienes pasan por estos lugares. En Benjamín Aceval se tienen letreros que están superpuestos. Uno sobre cercanía de lomada tapa a otro que advierte sobre la necesidad de reducir la velocidad. Este tipo de señalizaciones tampoco escapan al vandalismo que caracteriza a otras rutas del país. En el kilómetro 42, uno que se refiere a la prohibición de adelantarse en una curva cerrada fue afectado con escritos que peligrosamente impiden ver el mensaje importante que transmite. DAÑOS E INCONSCIENCIA En el recorrido realizado por ÚH por diferentes puntos de la Transchaco se apreció también que un alto porcentaje de las banquinas están en pésimo estado. Estas presentan profundos baches y pérdida del asfaltado que debe recubrirlos. En similar panorama de deterioro progresivo se tiene a los llamados lomo de burro, los cuales además de estar despintados tienen malformaciones. La falta de veredas es una constante en todo el tramo rutero. Estudiantes y peatones utilizan las colectoras para seguir la marcha y otros más arriesgados lo hacen caminando por el pavimento, exponiéndose a ser arrollados por los vehículos que pasan a mucha velocidad. Al igual que en otros asfaltados, el jefe de Conservación del MOPC, ingeniero Carlos Casati, sostuvo que hay licitaciones que se darán en lo que resta de este 2019 e inicios del próximo año para mejorar la señalética, la condición de la carpeta asfáltica y las banquinas. El panorama sombrío lo completa la inconsciencia de los motociclistas, que en Villa Hayes, Benjamín Aceval y Cerrito circulan a contramano, sin cascos y llevando menores, ante la ausencia de la Caminera.

ASFALTOS PELIGROSOS



El peligro es total. Ya hubo varios accidentes. Las franjas peatonales no se ven y no hay carteles de velocidad máxima.

Ramón Aquino,

camionero.



10

accidentes registrados por día es el promedio que tienen autoridades policiales en la zona de Loma Pytã.



2

millones de dólares se pierden en daños a camiones por baches según Asoc. de Transportistas de Ganado.



560

millones de dólares invertirá el MOPC para mejorar el tramo desde Cerrito hasta Mariscal Estigarribia.