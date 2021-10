Mal en fútbol y las finanzas

Miguel Brunotte, presidente de Olimpia, batalla en varios frentes: la pésima campaña a nivel local del equipo siendo colista del torneo Clausura y las millonarias deudas que afronta la institución, que necesita de forma urgente un salvataje económico.

“Hay frustración y enojo, porque no estamos encontrando una forma de juego, ni la eficacia que necesitamos. No encontramos el resultado y, por otro lado, el tema del arbitraje...”, expresó ayer Brunotte en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM). Contra el ”12” se reclamó el penal que derivó en el gol del rival.