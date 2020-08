Magistrada y actuario, suspendidos por amañar sorteos vistos en videos

Uno de los actos jurídicos que fueron filmados se llevó a cabo el lunes pasado en la Cámara de Apelaciones, y tuvo como protagonista a la jueza Mirtha Estela Sánchez Martínez, presidenta de la Sala Civil, Penal y Laboral. Uno de los casos se trata de una denuncia por difamación, calumnia e injuria entre el intendente de Capitán Bado, Denilson Sánchez Garcete, y su colega José Carlos Acevedo, de Pedro Juan Caballero.

En un momento dado, se nota que la jueza Sánchez Martínez, en vez de quitar el papelito de la caja donde están depositados los nombres de los magistrados preopinantes, recogió en forma sugestiva otro papelito oculto debajo de la caja utilizada para el sorteo.

Consultada la camarista culpó a su ayudante de turno de no haber introducido la totalidad de los nombres de jueces disponibles. "Evidentemente que si hay algún interés por algún expediente no vamos a realizar en público la elección de los magistrados, vamos a realizar en privado, y lo que ocurrió en este caso específico es que no fueron introducidos todos los nombres. Al surgir uno de los expedientes, la asistente me informa que uno de los nombres se quedó fuera, no sé si cayó o por descuido quedó al costado, y entonces yo opté por designar en ese caso al colega magistrado; yo no sé ni en cuál expediente", señaló la magistrada.

La misma manifestó en un comunicado, tras ser viralizados los videos, que, debido a los videos que recorren en las redes sociales, dejando en duda la transparencia de los sorteos de preopinantes en las causas estudiadas ante el Tribunal de Apelaciones, que dichas causas serán nuevamente sorteadas el lunes.

Pero horas más tarde, la Corte emitió una resolución en la cual se ordena la suspensión preventiva de la magistrada en el desempeño de sus funciones, sin goce de salario mientras dure el sumario administrativo, como así también al actuario judicial Bernardo Mongelós.

Todos los antecedentes serán remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los efectos que sean pertinentes.