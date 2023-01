El presidente venezolano, Nicolás Maduro, no asistirá a la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) en Buenos Aires.

El mandatario tomó la “decisión responsable” de enviar al canciller Yván Gil, como “jefe de delegación con las instrucciones de llevar la voz del pueblo de Venezuela” al foro, de acuerdo con el comunicado oficial.

En este sentido, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, había manifestado horas antes de esta decisión sus dudas sobre si se reuniría con su homólogo venezolano en la capital argentina.

“No sé si vendrá Maduro”, dijo Lula da Silva en rueda de prensa junto con el presidente argentino, Alberto Fernández, al indicar que tenía una reunión con su homólogo venezolano a las 16:00 hora local del martes en Buenos Aires (19:00 GMT) que había sido “cancelado”.

Ese encuentro “fue cancelado” por la parte venezolana, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas brasileñas, “por circunstancias logísticas” y “de agenda”.

La presencia de Maduro —nunca confirmada oficialmente— había generado una gran controversia y un amplio rechazo en Argentina, debido a las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

No solo dirigentes de la oposición solicitaron declarar a Maduro “persona no grata”, sino que una de sus líderes, Patricia Bullrich, presidenta del partido Propuesta Republicana (el mismo del ex presidente Mauricio Macri), tenía previsto denunciarlo a la DEA para que fuera detenido por su participación en el ‘Cártel de los Soles’.

Además, el Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader) lo había denunciado ante la Justicia argentina, junto a sus pares nicaragüense, Daniel Ortega, y cubano, Miguel Díaz-Canel, para que sean investigados por “crímenes de lesa humanidad”.

Y venezolanos residentes en Argentina habían solicitado que la Justicia argentina lo llamara a indagatoria “por los crímenes de su gobierno”.

La VII Cumbre de la Celac, que sí contará con la presencia del líder cubano, reunirá este martes en el céntrico hotel Sheraton de Buenos Aires a representantes de los 33 países de América Latina y el Caribe.