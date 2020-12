Madres emprendedoras culminan cursos

Este proyecto tiene como objetivo ayudar a las mujeres en situación de vulnerabilidad que fueron madres en su adolescencia y se vieron obligadas a abandonar sus estudios académicos.

La coordinadora de campo del programa Emprendé de la Fundación Naho, María Benegas, indicó que desde agosto están con el proyecto en Ypané y empezaron con 30 mujeres que tienen entre 16 y 50 años.

“Esto fue un desafío porque fue la primera vez que trabajamos con mujeres mayores. Nosotros les damos con estos cursos la oportunidad de tener una pasantía laboral, terminar sus estudios si aún no culminaron el colegio. Somos ese nexo para que puedan conseguir un trabajo formal y puedan salir adelante”, señaló Benegas.

PAN DULCE. Las madres impulsaron la creación de un emprendimiento como resultado del taller de panadería denominado Pan Dulces Che Sy, que son comercializados por ellas mismas tanto a nivel mayorista como minorista.

Francisca Ojeda, una joven madre de 19 años participante de este proyecto, culminó los cursos de panadería y peluquería. Además, obtuvo una beca por parte de la fundación para culminar sus estudios del colegio en forma virtual. “Fue esto un gran logro para mí porque cuando mi bebé tenía un mes empecé el curso y me esforzaba mucho porque era muy pequeña, pero igual venía con ella en brazos. El año que viene termino el colegio con una beca que me dieron acá en la fundación, estoy muy agradecida por terminar estos cursos para tener una pronta salida de trabajo y hoy en día si no terminás el colegio en ningún lado podés trabajar”.