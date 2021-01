Madre abandona a sus mellizos en San Pedro

La mujer, identificada como Laura Romina Godoy, dejó al cuidado de una prima a sus mellizos de 3 años. Según la joven, el acuerdo fue por un mes, para que ella vaya a trabajar a Ciudad del Este, pero nadie sabe de su paradero.

La mujer se separó de su pareja, con quien tiene otros 4 hijos, quienes quedaron con su ex; la familia con la que se encuentran los mellizos está desesperada porque no logran ubicar a la mujer, teniendo en cuenta que ya han pasado cuatro meses y están sin comunicación. Las criaturas no cuentan con documentos de identidad, no saben si la madre está viva o qué pasó de ella, y piden que se comunique con ellos.

Claudio Cardozo, quien junto a su esposa tienen a los mellizos, explicaron que la alimentación de los niños no es un problema, pero sí les preocupa la falta de documentación, en caso que los mismos tengan necesidad de una atención médica. “Lo que nos preocupa es que la madre desapareció, no sabemos nada de ella, ni sus padres saben, y como la cuestión de menores es muy delicada, no queremos tener problemas. Ya recurrimos a la Codeni y ahora pedimos a la prensa para ver si de esa manera logramos ubicar a la madre”, explicó Claudio Cardozo.

Las criaturas, actualmente, se encuentran en la compañía Prosperidad de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. CA