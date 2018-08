Luque: Hombre fue víctima de asalto mientras orinaba en la calle

El hecho sucedió en la fría mañana de este viernes, alrededor de las 5.00, frente a la vivienda de su patrón, en el barrio Isla Bogado de la ciudad de Luque.

Los dos hombres llegaron hasta él a bordo de otra motocicleta y con un arma de fuego lo intimaron para que se quedara quieto; mientras uno lo atajaba, el otro subió a su biciclo y huyeron del lugar.

asalto en Luque.mp4 El momento del hecho fue captado por una cámara que se encontraba en el lugar.

"Yo me bajé de la moto esperando que mi patrón abra el portón para ir a trabajar. Tuve ganas de orinar y oriné. Al darse el tipo la vuelta en la esquina yo dije: 'estos ya me vienen'", relató el hombre en comunicación con Telefuturo.

Explicó que cuando se dio vuelta como para volver hacia su biciclo, los malvivientes le dijeron que se quede quieto.

"Yo no le hago caso, después me muestra la pistola; ahí, me siento y me tranquilizo", relató la víctima, quien contó que hace 15 días compró la motocicleta y deberá seguir pagando las cuotas por la misma.