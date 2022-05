Lugo oficializa apoyo a la candidatura de Esperanza Martínez

El legislador recordó logros que se hicieron posibles en el corto tiempo que tuvo la oportunidad de estar al frente del Poder Ejecutivo.

Asimismo recordó el protagonismo importante que tuvo la senadora Esperanza Martínez en aquella gestión.

“Esperanza es la esperanza”, manifestó haciendo notar que será ella quien dará continuidad al proyecto que fue truncado, pero que próximamente podrá será retomado.

“Hay un Paraguay que nos duele de verdad, por eso estamos en la política, no estamos para transar con los narcotraficantes, con los contrabandistas, con los ladrones de la patria, este es un proyecto político diferente, el Ñemongeta Guasu no es solo una frase y un discurso, debe ser realidad en cada uno de nosotros. Esperanza es la esperanza. Vamos a demostrar el poder popular en el 2023”, aseveró el ex mandatario.

Por su parte, la candidata presidencial por el Frente Guasu, Esperanza Martínez, indicó que una vez que llegue a la presidencia iniciará políticas públicas como ya las había hecho en el 2008 como ministra de Salud de aquel entonces.

“En Itapúa habíamos iniciado la historia de los primeros consejos locales de salud del Paraguay. Creo firmemente que, así como lo hicimos del 2008 al 2012, podemos hacer políticas públicas que pongan a la gente en el centro y como única prioridad”, expresó la legisladora.

Por su parte, Carlos Filizzola dijo que la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando, la criminalización de la lucha social y la protesta, la pobreza, la desigualdad, la falta de salud pública, la violencia hacia los sectores más vulnerables, debe acabar”, sostuvo el senador Filizzola.



Esperanza es la esperanza, hay un Paraguay que nos duele la verdad y no estamos para transar con narcotraficantes.

Fernando Lugo,

senador.



En Itapúa habíamos iniciado la historia de los primeros consejos locales de salud del Paraguay y vamos a volver.

Esperanza Martínez,

precandidata.