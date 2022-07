El ex presidente y actual senador, Fernando Lugo, analiza integrar la chapa presidencial por el FG.

Tras el anuncio realizado el jueves por el senador Fulgencio Rodríguez, no se demoraron en aparecer los cuestionamientos sobre si su eventual candidatura está permitida por la Constitución Nacional.

Al respecto, el abogado constitucionalista, Emilio Camacho, en conversación con radio Monumental 1080 AM, señaló que esto contradice a lo establecido en la Carta Magna, en su artículo 129.

“En primer lugar quiero aclarar que nadie me pidió un dictamen sobre esto, pero tengo una opinión. El artículo 229 de la Constitución Nacional, en su último párrafo dice que 'aquel que ejerció la presidencia por un periodo de más de 12 meses, no puede ser electo como vicepresidente'. Entonces, si no puede ser electo, mal podría candidatarse”, dijo.

Emilio Camacho aseguró que si el senador Fernando Lugo le pide un consejo al respecto, él le diría que no se candidate. Advirtió que esto podría debilitar la figura del ex mandatario en el ámbito político.

“Si a mí me preguntara el senador Fernando Lugo una opinión, yo le diría que no se candidate. Es más, yo creo que él tendría que liderar una lista de senadores para asegurar espacios para los progresistas que serán muy importantes para el otro periodo presidencial”, refirió.

El otro camino para llegar al Ejecutivo

El abogado constitucionalista explicó que Fernando Lugo podría ser incluso presidente de la República, si el camino por el cual llega al poder es a través de la cadena de sucesión establecida por la propia Constitución.

“Supongamos que Lugo fue presidente del Senado y de producirse una vacancia ahí sí podría asumir, no habría inconvenientes, porque en este caso no sería electo, sino designado. Pero, si en elecciones se da el presupuesto de ganar, él no podrá ejercer el cargo”, aseguró.

La Concertación Para un Nuevo Paraguay tiene tiempo hasta finales de agosto para elegir sus chapas presidenciables para las internas del próximo 18 de diciembre.

En la puja también se encuentran actualmente Efraín Alegre, Soledad Núñez, Hugo Fleitas, Martín Burt, Kattya González, Paraguayo Cubas y Sebastián Villarejo.

Por otro lado, Euclides Acevedo no firmó el acuerdo para sumarse a la Concertación Nacional, pero aún podría candidatarse si así lo desea al utilizarse el padrón abierto, aunque se duda de que lo haga.