Lugo deja entrever apoyo a Efraín tras visita de José Pepe Mujica

El encuentro se dio tras una serie de interpretaciones sobre la postura política del ex presidente Fernando Lugo con respecto a si apoya a Efraín Alegre o a Euclides Acevedo. El ex mandatario dejó entrever que acompaña al actual líder de la Concertación Nacional y festejó la visita.

Desde que se inició la campaña electoral de cara a los comicios generales y mientras Fernando Lugo se debatía entre la vida y la muerte tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), entre los diferentes grupos del Frente Guasu Ñemongeta y la Concertación por un Nuevo Paraguay surgieron diferentes interpretaciones sobre su posición.

“Una inmensa alegría más conversar con dos presidentes que cambiaron la historia de nuestro continente: Pepe Mujica y Fernando Lugo. La unidad no solo en el Paraguay, sino en toda América Latina es la garantía de que el cambio ya llega. Gracias, Pepe; gracias, Lugo; gracias, Esperanza”, señaló Efraín Alegre a través de las redes sociales.

EL ACTO. Previo a la visita a Lugo, Mujica participó de un acto político de la Concertación Nacional en Villa Elisa, donde brindó un discurso esperanzador y recordó su juventud, su generación y las ideas de cambiar al mundo. Abogó por la unidad, por el cambio y defendió la democracia. Llamativamente, brilló por su ausencia la candidata a la vicepresidencia por la Concertación, Soledad Núñez.

“La democracia republicana no es perfecta ni por asomo, pero es por ahora lo mejor que hemos podido lograr y tenemos que defenderla. No es la democracia lo que falla, lo que fallan somos los humanos, pero no va a caer la mejora del cielo, sino del esfuerzo organizado de los humanos”, sostuvo.

Mencionó que nada vale más que el conjunto del pueblo, que la humanidad y celebró que la Concertación Nacional se encuentre en el desafío de construir una esperanza.

Los cambios son más lentos que la necesidad lacerante que tienen los pueblos, pero hemos hecho bastante, hemos caminado bastante. Si nos mantenemos unidos lo vamos a lograr, porque de lo contrario seremos vencidos. Las extremas derechas se juntan por intereses y la izquierda se divide por ideas, no tenemos que ser tan tontos, tenemos que aprender a cuidar la unidad y mantener la diversidad, porque la sociedad es diversa”, expresó.

De igual manera, dijo que el futuro es desafiante y pidió unidad.



Avión donde iba candidato sufre extraño percance

El candidato a la presidencia de la República por la Concertación Nacional, Efraín Alegre, sufrió un gran susto ayer, ya que el avión en el que se desplazaba hacia el interior del país, sufrió un desperfecto mecánico por lo que tuvo que aterrizar de emergencia.

Alegre se encontraba acompañado de Primio Arce, asesor de prensa y comunicación de la nucleación política, y el piloto, quienes afortunadamente salieron ilesos.



Si bien el hecho no pasó a mayores y todos se encuentran en buenas condiciones, tuvieron que suspender el viaje vía aérea y Efraín Alegre partió hacia Caaguazú por tierra.

Tras el suceso, el aspirante al sillón presidencial publicó un video en el cual lamentó el hecho, pero destacó la profesionalidad del piloto.