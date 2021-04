Los usuarios de San Lorenzo exigen paradas de transporte con refugios

Negligencia. Los pasajeros no cuentan con paradas ni resguardos seguros en la ciudad.

La situación se vuelve compleja para los usuarios del transporte público de la ciudad de San Lorenzo a la hora de esperar las unidades, ya que no tienen un lugar digno para aguardar. Las paradas no cuentan con infraestructura necesaria y las personas deben permanecer paradas por horas, expuestas al intenso sol y las lluvias, hasta que llegue un colectivo. Buscan resguardarse bajo el toldo de algún negocio y ocupar asientos de locales por la falta de refugios.

Los usuarios de buses señalan la necesidad de más paradas equipadas. La falta de infraestructura es notoria en distintos puntos de la ciudad de San Lorenzo, por lo que las veredas son utilizadas como sitio de espera de ómnibus. Por otro lado, los ciudadanos reclaman la irregularidad en la frecuencia de las líneas del transporte público y subrayan que para los de la tercera edad se complica aún más la situación. En algunos puntos de la ciudad, prácticamente, no hay veredas solo son caminos de tierra y la existencia de paradas obligatorias es casi nula. “De 30 a 40 minutos suelo esperar mi bus, hay que exponerse a la lluvia y al calor no hay de otra, siempre esperamos parados. En la zona donde yo me subo no hay ningún negocio con techo para resguardarme y somos los usuarios los que siempre sufrimos las consecuencias, tampoco hay resguardo peatonal”, comentó Ángel Benítez, un usuario de transporte sobre la ruta Mariscal Estigarribia. Otro de los inconvenientes de quienes aguardan buses es que los vendedores ambulantes acaparan toda la acera, por lo que las personas deben salir al asfalto para esperar los micros y las rutas y calles asfaltadas carecen de señales de tránsito que protejan al transeúnte. NUEVAS PARADAS. La directora de la Dirección de Planificación Urbana de la Municipalidad de San Lorenzo, Stella Cáceres de Chamsin, indicó que la Comuna sanlorenzana cuenta con un proyecto para construir aproximadamente veinte paradas con refugios para varios puntos de las rutas principales. “Nosotros contamos con un convenio desde hace cinco años, y el 27 de mayo del presente año vencerá este contrato. Tenemos muchas solicitudes de empresas para construir estos resguardos con la contrapartida de la gente que instale el refugio pueda utilizar el espacio publicitario. A partir de mayo, encaminaremos las solicitudes porque varias empresas presentaron su proyecto para estos resguardos”, señaló. Añadió que “se llegarían a construir veinte paradas con refugios con toda la infraestructura necesaria y totalmente iluminada para el horario nocturno y la comodidad para los usuarios, se tiene pensado construir en varios puntos de las rutas PY01 y PY02, donde se acumula la mayor cantidad de personas”, refirió. Por otro lado, el director general de la Policía Municipal de Tránsito de San Lorenzo, Aldo Ricardo, comentó que constantemente la PMT realiza los controles a los vendedores ambulantes que acaparan las veredas. “Nosotros aplicamos resoluciones administrativas de despeje. Pero acá tenemos una situación de que reubicás a los vendedores y al día siguiente te aparecen tres más; esto es una problemática y una lucha constante, principalmente este problema existe en el microcentro, existe una orden judicial de despeje de todo el microcentro de San Lorenzo que nunca se ejecutó por varios motivos”, sostuvo.



Esperamos en las esquinas, no tenemos para sentarnos, no hay ni siquiera un banquillo, estamos en un abandono. Mirian Sosa, usuaria.



Como 30 minutos espero mi bus, hay que exponerse a la lluvia y al calor, no hay de otra, siempre esperamos parados. Ángel Benítez, usuario.