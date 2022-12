Los triunfos no tienen sustitutos y las frustraciones tocan el honor

En el fútbol las excusas tienen poco valor y los resultados mandan. Así es en todos los órdenes y en una Copa del Mundo tienen una significación enorme y las consecuencias son fatales, esto incluso en términos de contratos o acuerdos verbales en lo previo. Las presiones son muy altas y soportarlas emocionalmente llevan su tiempo. En Sudamérica hay casos muy singulares, como lo acontecido con Gustavo Alfaro que al frente de Ecuador no pudo clasificar a octavos, tras caer ante Senegal. Ya no sirvió para nada haber arrancado con victoria ante el anfitrión y después empatar con Países Bajos. En esto, las estadísticas tienen poco valor debido al desencanto de no poder avanzar. Esta fue la primera selección del continente eliminada y el mismo DT expresó en conferencia de prensa que estaba para dejar el cargo, como consecuencia propia de la adversidad. Se sabe que le Federación Ecuatoriana tiene en mente renovarle el contrato, considerando que lo suyo fue un acertado cambio generacional en la convocatoria de los futbolistas. Esto está en compás de espera y es Alfaro el que debe decidir su futuro. La propuesta está hecha. De todas maneras surgen nombres para un eventual reemplazo y en la lista están Ricardo Gareca, Guillermo Almada y Ángel Ramírez.Apuesta por la continuidadUruguay es otro de los que mastica su amargura tras su frustrante presencia en Qatar. De nada valen los reclamos por temas arbitrales, a tal punto que la FIFA ya abrió sumario contra jugadores por actitud y trasgresiones verbales. En tanto la Asociación Uruguaya de Fútbol que está de asamblea en enero, tiene intenciones de seguir contando con Diego Alonso como estratega para las próximas Eliminatorias. Al mismo tiempo, la AUF manifiesta que dar cabida a nuevos jugadores va de la mano con lo que piensa Alonso (están en retiro para el 2026 futbolistas como Muslera, Godín, Cáceres, Suárez y Cavani con rica historia). Consignemos también que en ese sentido las etapas se vayan cumpliendo, en abril de este año ofrecieron a Alonso dirigir a la Celeste en la categoría Sub 20 y en esa ocasión desechó la propuesta quedándose únicamente a cargo de la Absoluta. En las últimas horas Gastón Tealdi, vicepresidente de la Federación de Fútbol, enfatizó públicamente que lo ideal es seguir contando con el seleccionador que estuviera en Qatar. A modo de información se dio a conocer que los dirigentes charrúas que tenían marcados sus pasajes para finales de la Copa del Mundo, cambiaron los boletos y regresarán antes para definir la conducción charrúa. Diego Godín, referente de la selección uruguaya, manifestó su respaldo al mencionado entrenador que a pocas horas de la eliminación retornó a su país.Tite se fueEl gran candidato Brasil sigue acongojado tras caer ante Croacia y los consuelos no son suficientes. El propio Tite, apenas concluido el juego, señaló que su ciclo está cumplido y que está en paz consigo mismo. Los números dan cuenta que bajo su dirección obtuvo 60 victorias, 15 empates y 6 derrotas. Cuando tomó el mando de la Verdeamarela en el 2016 había sustituido al cuestionado Dunga. Dos años más tarde, no pudo superar los cuartos de final ante Bélgica en el Mundial de Rusia 2018, luego alcanzó el título de la Copa America 2019 ganándole a Perú por 3 a 1 y logrando el vicecampeonato en el año 2021, tras perder ante Argentina 1-0. Entrando a las clasificatorias camino a Qatar clasificó en primer lugar y de manera anticipada llevándolo a su selección a la primera posición del ranking FIFA. Lo actual sin embargo, no se puede cubrir y el experimentado profesional dijo adiós.InigualableCon tres afuera de la cita cumbre, Ecuador, Uruguay y Brasil, es Argentina el único sobreviviente y con una alegría más que desbordante. La Albiceleste superó desde el punto penal a Países Bajos como lo hizo en Brasil 2014, ahora va por Croacia en semifinal. Retomando a lo del viernes pasado, las repercusiones de los incidentes tuvieron una gran difusión donde el mismo Messi, terminado el cotejo, encaró a Louis Van Gaal por sus declaraciones previas donde manifestó que Argentina ataca con 11 y se defiende con 10, haciendo alusión a la poca colaboración en la marca de Lionel. La derrota del cuadro europeo también significó el alejamiento del holandés que resumió con estos términos: “Es muy doloroso, no sigo...”.La programación consigna que el verdugo de Países Bajos jugará su pase a la final pasado mañana a las 16:00. El momento que vive Messi, a título personal, es único; tiene un peso enorme encima y un título mundial al cierre de su carrera sería fantástico.ConsecuenciasY así como en esta parte del mundo los técnicos están en boca de todos, Europa no se escapa de este fenómeno. En España asumió Luis de la Fuente, horas después de terminado el choque ante Marruecos. Habló Luis Enrique explicando cómo se sentía y el cambio no se hizo esperar. En Bélgica se acabó la era de Roberto Martínez quien condujera a esta conformación en 79 partidos. “No puedo seguir, me despedí de los jugadores y del personal” manifestó tras la caída ante Croacia, agregando “iba a pasar de todos modos, aun si fuésemos campeones del mundo, tomé esta decisión antes de que comience el evento” declaró entre lágrimas el español.La otra cara es Alemania que pese a la decepción de quedar fuera en esta Copa, los dirigentes optaron por mantener a Hans-Dieter Flick con miras a la Euro 2024. La posición germana es firme, apostaron por Flick donde van a intentar potenciar el equipo en vista al torneo que viene.