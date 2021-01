Los Romero, entre críticas y respaldos

El volante argentino Ignacio Piatti (35), integrante de San Lorenzo de Almagro hasta diciembre pasado, criticó duramente a Ángel y Óscar Romero, luego de los incidentes entre los mellizos y otros dos de sus compañeros. “No es que el grupo estaba dividido, estaba unido, pero estos dos no estaban. Cuando pregunté me dijeron que trataron de integrarlos de todas maneras, pero que no habían podido”, declaró Piatti a ESPN. Además, aseguró que los Romero “echaron a tres técnicos”. Horas después, la APF hizo público su apoyo a los Romero. “Incondicional respaldo a los mellizos Óscar y Ángel Romero, baluartes de la Albirroja en el sueño que nos une. Paraguay rumbo a Qatar 2022”, escribió en Twitter. Néstor Ortigoza, ex San Lorenzo, apoyó a los Romero diciendo que son cracks.