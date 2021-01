“Los políticos tienen que darse cuenta de que es importante la investigación”

La sed de conocimiento y la decisión por continuar en el ámbito científico se fueron afianzando con el paso de los años. Luego de recibirse en la Universidad Nacional de Asunción como bioquímica, continuar sus estudios de posgrado en Chile, actualmente está radicada en Freiburg (Alemania).

En dicha ciudad trabaja en el laboratorio de biología molecular de arqueas a cargo de la doctora Sonja Albers, en la Universidad de Freiburg.

El proyecto del cual es parte, para el que fue contratada en el 2020 y tendrá una duración de tres años, se denomina Generación de herramientas de edición genética en arqueas utilizando la tecnología CRISPR. Este forma parte de otro proyecto más grande, denominado Hot Acid Factory, que involucra a más grupos.

Las arqueas son organismos muy parecidos a las bacterias que se encuentran en ambientes muy extremos como volcanes, iceberg. También pueden estar dentro del cuerpo humano, explica la científica paraguaya.

“Estos organismos son de varios ambientes. Hoy en día tienen una gran importancia porque se piensa que son los precursores de la vida”, señala.

MIRADA EXTERIOR

Como meta inmediata, Alejandra desea continuar desarrollando su carrera profesional en el exterior, ya que aún considera difícil hacerlo en Paraguay.

Durante su doctorado, cuando le tocaban vacaciones y estaba en el país, se encargaba de algunas clases en la Cátedra de Biología Molecular en la UNA.

Uno de los anhelos que tiene como investigadora es iniciar de cero el estudio de la biología de las arqueas en Paraguay. Para ello es necesario contar con un laboratorio para dicha investigación. Le gustaría además ver lo referente a las patentes y la transferencia de conocimientos desde la universidad a la industria.

“Tengo una maestría en esa área. Me parece que por las características que tiene Paraguay debería de tratar de invertir en esa área”, dice.

Desde su punto de vista, actualmente hay un mayor impulso a la investigación que antes.

“Creo que hay incentivos, pero todavía falta mucho, desde la forma en la que se trabaja. Por ejemplo, los equipos que son muy caros, tratar de centralizarlos en un lugar para que quienes estudiamos podamos ir a usarlos ahí y acceder a la tecnología”. Otro inconveniente que menciona es la centralización de las universidades y los servicios.

Aunque destaca que muchas universidades privadas están invirtiendo en el área de la investigación, aún falta. Sobre todo para la cantidad de becarios que regresan.

La falta de motivación del pensamiento crítico, la búsqueda de información de fuentes fidedignas y despertar la curiosidad por las ciencias son algunos de los problemas que ve en los niveles primarios y secundarios.

Estas preocupaciones son compartidas con otros becarios, señala la investigadora. Entre las causas están la falta de materiales y los docentes sin formación.

Como punto a favor de la formación en el país, destaca que en la UNA hay varios docentes-investigadores. Sin embargo, señala que no siempre puede ser así.

Entiende que existen muchas necesidades en el país, pero que también debe invertirse en la ciencia.

“Tenemos muchísimos recursos que se podrían explotar mejor. Los políticos tienen que darse de cuenta de que es importante la investigación”, enfatiza.

CUESTIÓN DE ADN

De padre bioquímico, con quien tuvo acceso desde niña a los microcospios, Alejandra alimentó sus ganas de conocer más sobre la ciencia a través de los canales de cable. Estos fueron su primera fuente de conocimiento. “Siempre supe que quise ser científica. A medida que iba avanzando e iba creciendo, avanzaba en la parte de ADN y biología molecular. Veía eso en la tele y me fascinaba, sabía que quería trabajar en eso”, cuenta la bioquímica.

Para las personas que están con la intención de seguir una carrera como la suya y no cuentan con los medios económicos, aconseja ir tras las becas. Ya sea a nivel nacional e internacional. “Es cuestión de ponerse las pilas y postularse. No aceptar un no por respuesta”. Agrega que estas oportunidades deben difundirse más en el nivel secundario.

Aportar al conocimiento científico desde su labor es la razón que la impulsa cada día, señala Alejandra. Actualmente es colaboradora en una sitio web nacional sobre ciencias. Su anhelo es seguir divulgando ciencia. “Amo demasiado lo que hago y realmente quisiera transmitir eso a la gente más joven”, finaliza.