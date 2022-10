Sereno y reservado, Román habló de los planes para Petróleos Paraguayos, se sinceró sobre la situación de la planta de Mauricio José Troche, el reclamo de diversos sectores de bajar los precios de los combustibles y las especulaciones que se dan en torno a que Petropar sirve para mantener cupos de políticos.

-¿Cuáles son sus planes a corto y mediano plazo para Petropar?

-Los planes como empresa de Estado, como empresa distribuidora, es seguir creciendo en el mercado. Nosotros estamos en proceso de habilitar nuevos servicios, el objetivo es ampliar la red y estamos abocados a eso.

-¿Cuál es su perspectiva para los próximos meses en cuanto al mercado de combustibles?

-Siempre estamos monitoreando el precio internacional, lastimosamente este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania vino a mover un poco el escenario mundial. Desde noviembre del año pasado venimos con una escalada de precios, de repente baja un poco y luego sube.

Hoy no te puedo decir que va a bajar o que va a subir porque no sé. Tenemos que esperar a que cierre la quincena del mes y ahí vamos a tener información certera de cómo van a impactar los precios en nuestra estructura de costo.

No se van a disparar los precios porque siempre estamos utilizando instrumentos, estamos buscando alternativas por lo menos para mantener el precio, y si se da la posibilidad de bajar un poquitito se va a trasladar a la ciudadanía.

Hoy el gasoil tiene una situación diferente, entonces mi compromiso es tratar de mantener lo más posible y cuando den los márgenes vamos a estar trasladando eso a la ciudadanía.

-¿Cuál es la realidad crediticia de los operadores asociados de Petropar?

-Una de las líneas de negocios de Petropar es la cesión a operadores, solo se tienen siete estaciones propias y 230 son de empresarios que apostaron en invertir por la marca.

Ellos tienen una línea de crédito y nosotros les damos 30 días de crédito, y siempre se controla porque dentro de nuestro sistema ellos no pueden excederse de la línea de crédito o no pueden excederse de su línea permitida, que está vinculada a su volumen de venta, pero es una cartera que está normada y regulada, y es el negocio que manejan todas las distribuidoras del sector.

-¿No hay deudas o bicicleteo de créditos por parte de los operarios?

-Mucho se publicó eso, pero todo está dentro del proceso, se especula mucho, pero no.

-¿Cuál es la situación de la planta de Mauricio José Troche? ¿Hay un atraso en la construcción del tren de molienda?

-Hay un atraso, pero no es como para romper el contrato. Tenemos fiscalizadores externos, ya les pedí un informe y con base en ese informe vamos a ver la manera de actuar. No me quiero apresurar para decir algo que no corresponda porque tenemos que ver esos documentos.

El 80% del trabajo del nuevo tren de molienda es en Brasil, porque son piezas, máquinas y tubos generadores, y el 20% son obras civiles, y eso es lo que se está haciendo acá.

Existe tiempo hasta marzo de instalar la planta, pero estamos pidiendo informe de cómo está el trabajo en el Brasil y en función a eso vamos a ver cómo resolver esto.

Enviamos un equipo fiscalizador externo que tenemos, nos van a dar un reporte de lo que está pasando en Brasil, por eso es que no se ve nada.

La instrucción del presidente Mario Abdo es de hacer el nuevo tren de molienda con o sin Eisa SA, vamos a ver cómo está la situación y ver qué hacemos.

-¿La planta de Troche trabaja a pérdida?

-Yo no diría a pérdida, te voy a ser claro y simple, el costo de 1 litro de alcohol, vamos a poner que vale G. 6.000, ese alcohol se convierte en nafta y sale al mercado en G. 8.500, G. 9.000, G. 9.990 porque se vende como nafta, entonces no diría que trabaja a pérdida.

La producción sí está debajo de los niveles, pero por un tema de materia prima; es decir, lo que está con bajo rendimiento.

-Mucho se habla de que la planta solo funciona para beneficio político ¿Qué piensa?

-En Troche la planta, obviamente, tiene sus problemas ya por el tiempo, pero seguimos moliendo caña. Nosotros ya tenemos cerrado cerca de 250.000 toneladas de caña que hemos molido desde que empezó la zafra a la fecha, esperamos por lo menos cerrar 400.000 toneladas este año, lo que demuestra su utilidad.

-¿Los aportes intergubernamentales, son una salida al pedido de reducción de precios?

-Los aportes intergubernamentales están destinados a salud, educación y es difícil. Para mí, si le vas a sacar al Ministerio Hacienda va a ser un subsidio y vamos a estar pagando todos, pero ellos creen que es el camino.

No obstante, tiene que ser por ley el direccionamiento del monto que Petropar tiene que transferir.

-¿Qué piensa de un fondo de estabilización del combustible?

-No es mala idea porque es el modelo que utilizan otros países para apalancar los precios, entonces cuando vos tenés una variación fuerte trabaja el fondo y cuando las condiciones mejoran se fondea de vuelta el fondo.

Actualmente, Aduanas recibe menos recaudación por la cesión de G. 250 del impuesto selectivo al consumo por litro de combustible, y es plata que deja de recaudar el Fisco (amortiguar la suba de precios) y es dinero que está comprometido en el Presupuesto General de la Nación.

Yo creo que el fondo debería arrancar como estaba preparado, con un crédito, y bueno, eso después se va fondeando.

-¿Se sigue vendiendo combustible a Bolivia?

-Petropar ya no, si te fijás camino a San Antonio o Villeta hay camiones bolivianos, pero cargando de estaciones privadas. USD 3.700.000 nos generó la venta de combustible a Bolivia, lastimosamente por las publicaciones y la presión ciudadana tuvimos que dar al sector privado, que hoy les está vendiendo ese producto a ellos.

-Si bien Petropar no es un ente regulador, mucho se cuestiona que se prefiera recaudar antes que querer regular los precios del mercado. A su parecer, ¿qué es mejor, que Petropar se convierta en un ente regulador modificando la ley o que siga siendo una empresa estatal?

-El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) es quien establece todas las reglamentaciones referentes al sector combustible.

Como bien decís, Petropar es un competidor más, pero sobre todo es quien ofrece productos de calidad y al precio más justo del mercado.

Perfil

Pedro Ariel Román Renna es contador público y máster en política y gestión pública. Tiene 25 años de trayectoria en Petropar, ingresó en el año 1997. En el 2017 pasa a ser director de Nuevos Negocios; y en el 2018 ocupó el último cargo; antes de su paso a la presidencia se desempeñaba como gerente general.