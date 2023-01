Los pequeños productores de CDE lamentan la falta de mandioca

No hay producción local de mandioca. Los cultivos fueron afectados por plagas perjudicando a la producción, lamentan pequeños productores hortigranjeros del interior del departamento y que semanalmente vienen a Ciudad del Este a vender sus productos en la feria ubicada en el tinglado municipal, ubicado al costado del Centro Regional de Educación.

Lastimosamente la producción local de mandioca se pudre en el suelo o se vuelve fibroso que al hervir no se ablanda. Lo poco que se consigue es de muy mala calidad, se trae de otros puntos del país y cuesta entre G 5.000 mil a 8.000 el kilo. “El año pasado no salió como se esperaba y el mercado local quedó desabastecido. Lo poco que hay no es lindo. Es algo que nos preocupa; el año pasado prácticamente no tuvimos. Es una situación realmente triste. Le digo a los compañeros que si queremos comer mandioca tenemos que ir a la ciudad, al Mercado de Abasto, porque de otro lado se trae allí. Acá en la campaña si recorres no encuentras mandioca. Es una vergüenza, hasta del Brasil se trae”, lamentó el productor hortigranjero Teodoro Galeano, de la comunidad El Triunfo del Minga Guazú.