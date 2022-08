Los octavos de final aguardan calendario

El cuadro general de los 16 equipos quedó así: Olimpia vs. Libertad; Gral. Caballero JLM vs. Guaraní; Sol de América vs. Nacional e Iteño vs. Tacuary en una de las llaves, cabe destacar que solo uno de los anteriores campeones podría llegar a una eventual final. Mientras que Rubio Ñuvs. 12 de Octubre; Resistencia vs. Tembetary; Guaireña FC vs. Gral. Caballero ZC y Benjamín Aceval vs. Ameliano, conforman la otra bombo, de estos duelos surgirá un nuevo finalista de la Copa de Todos. Cerro Porteño es el único equipo de Primera eliminado del torneo.