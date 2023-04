Los números mandan y hay que saber cuidarlos

En la Libertadores fue Cerro Porteño el primero en aparecer en escena ya en fase de grupos y su gestión fue aceptable ante el Barcelona de Guayaquil, que recién apuró en el tramo final. La visita tuvo una actitud muy cautelosa en la primera parte e incluso es ahí donde hubiera aprovechado el Azulgrana. El trámite fue desparejo en el primer tiempo, hasta resultó monólogo para el local terminando 1-0 con gol de penal de Claudio Aquino. La emotividad fue en la complementaria y debemos apuntar que los cambios registrados por el Barcelona le dieron otra fisonomía, hasta fueron relevados los nombres de mayor peso, como el de Damián Díaz, el experimentado jugador argentino que tuvo poca presencia. Al “10” se le sumó Gaibor, que intentó, pero no alcanzó. Volviendo a Cerro, respondió atrás incluyendo al propio Brock que, salvo un error, pisó bien la cancha, Jean siempre es trascendental y en el medio reapareció Carrascal, que tiempo atrás fuera importantísimo en el armado. Lo de Aquino es más que elogiable y Churín es determinante en la ofensiva. En líneas generales, Cerro sin descollar hizo lo necesario para llevarse el triunfo aguardando su segunda partida del jueves 20 de abril (20:00) ante Palmeiras en São Paulo, que pese a caer con alineación alternativa contra Bolívar en La Paz siempre es candidato (reservó a los titulares por la final estadual que se disputará hoy ante Agua Santa). Estratégica victoria

Libertad fue al Minerão para dejar con la boca abierta a los hinchas del Atlético, al que derrotó por 1-0, dando un paso capital tratándose del adversario y en carácter de visitante. El Gumarelo se plantó; supo esperar al oponente y salir al campo ajeno con dinámica cuando fuera necesario.

El conjunto brasileño se enredó sin poder resolver pese a contar con el dominio del balón. Eclosionó el ambiente cuando en la conferencia de prensa, el DT Eduardo Coudet responsabilizó a la dirigencia de la carencia de jugadores, reiterando que tiene un plantel corto para el desarrollo de los juegos, esto vino como consecuencia del reclamo de la fanaticada brasileña que hasta le arrojaron vasos de cerveza y que el propio entrenador enfatizó diciendo: “Nunca me pasó algo así. De 15 partidos ganamos 10”. De hecho dejó a la directiva su continuidad en el cargo aclarando que no vino por el dinero, sino por el desafío. En cuanto hace al Gumarelo, cumplió a cabalidad y mañana ante Ameliano prepara alternancia dándoles descanso a varios de los titulares. Su próxima cita internacional será el 20 de abril ante Alianza Lima, en el Defensores, en un horario atípico, a las 22:00. Le cuesta

Si bien es cierto que sacó el punto en Arequipa, al igualar con el Melgar a uno, no cubre de todas maneras las necesidades requeridas. Le falta estabilidad, creando dudas desde el mismo fondo. Esta deficiencia la viene arrastrando y hasta se acentúa más con el correr del tiempo. No le encuentra la vuelta Diego Aguirre, no solo en la contención, sino también en la creación. No se puede lamentar reiteradamente la falta de los ausentes, por más figuras excluyentes que fueran. El orientador uruguayo no consigue afianzar la escuadra y si bien trajo el punto a casa, debería contar con mayor respuesta futbolística. El Franjeado tiene previsto su segundo cotejo en fase de grupos el 18 de abril ante Patronato, a las 20:00, en el Defensores. Está claro que su hinchada pide más y con razón.

Sin respuesta

Por la Sudamericana, fuerte traspié para los dos. Guaraní sucumbió ante Huracán por 4-1, aunque por momentos dio pelea complicándosele más por la expulsión del colombiano José Moya y la propia deserción de Marcos Cáceres por lesión cuando finalizaba el compromiso, de todas maneras la diferencia numérica era grande y fue difícil soportar hasta el final.

Digerir una adversidad como la mencionada es fuerte y emocionalmente habrá que ver cómo se repone; para ello debe cumplir a cabalidad contra General Caballero mañana puesto que su ubicación en la tabla no le permite ceder, anda bien en el campeonato y es un hándicap que vale la pena mencionarlo. La próxima cita internacional será Danubio, el miércoles 19 en Sajonia. Tacuary, en tanto, privilegió el torneo doméstico poniendo a poquísimos titulares contra Bragantino, sintió un duro impacto cayendo por el mismo score del Legendario, 4-1. La postura de la entidad de Barrio Jara fue dicha públicamente por su vicepresidente Nito Vera, es dar prioridad absoluta a permanecer en la categoría. El martes 18 el cuadro que dirige Badayco Maciel verá a Estudiantes en La Plata. Perdió terreno

De ser favorito en la Copa de Qatar, la selección brasileña pasó a ocupar la tercera posición del ránking FIFA dando espacio a Francia, erigiéndose como escolta del actual campeón del mundo, Argentina, dueña absoluta del liderazgo que contempla a dos sudamericanos entre los 10 primeros: Argentina, Francia, Brasil, Bélgica, Inglaterra, Países Bajos, Croacia, Italia, Portugal y España.

Si pregunta por los otros del continente: 16 Uruguay, 17 Colombia, 21, Perú, 31 Chile, 41 Ecuador, 48 Paraguay, 55 Venezuela y Bolivia muy distante en el puesto 83. Haciendo mención a las conformaciones sudamericanas y escapándonos de los fríos números, parece inminente la contratación de Bielsa al frente de Uruguay, que tiempo atrás ocupara el privilegiado top ten durante años. El estratega argentino tiene vasta experiencia en las eliminatorias con Argentina (clasificando a Corea/Japón 2002 ) y Chile (Sudáfrica 2010).