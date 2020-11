Los nominados a los Grammy 2021

Encabeza las nominaciones la cantante Beyoncé, que marca presencia en nueve categorías, mientras que Taylor Swift, Roddy Rich y Dua Lipa competirán en seis ternas, cada una.

Referentes juveniles, como Justin Bieber y Billie Eilish –esta última, que arrasó en los Grammys de este año–, acumulan cuatro convocatorias cada uno en esta ocasión.

TERNAS. Entre las principales categorías, la terna de Grabación del Año será disputada por Black Parade, de Beyoncé; Colors, de Black Pumas; Rockstar, de DaBaby & Roddy Ricch; Say so, de Doja Cat; Everything I wanted, de Billie Eilish; Don’t star now, de Dua Lipa; Circles, de Post Malone; y Savage, de Megan Thee Stallion junto a Beyoncé.

Por otro lado, el gramófono dorado al Mejor Álbum del Año será disputado por Chilombo, de Jhené Aiko; Everyday life, de Coldplay; Djesse Vol. 3, de Jacob Collier; Women in music pt. III, de Haim; Future Nostalgia, de Dua Lipa; Holliwood’s Bleeding, de Post Malone; Folklore, de Taylor Swift; y el disco homónimo de Black Pumas.

Otro destaque se da en la terna de Mejor Performance de Rock, en la que, por primera vez, competirán solamente mujeres, entre solistas y vocalistas de bandas. Se trata de Fiona Apple, Big Thief, Phoebe Bridgers, HAIM, Brittany Howard y Grace Potter.