Los mexicanos podrían ver un vuelo de regreso

En esta situación, Pablo Aguilar, defensor paraguayo del Cruz Azul, contó a El Extra de Fútbol a lo Grande (1080 AM y NPY), que los jugadores paraguayos que están en México ya barajan la posibilidad de tramitar su repatriación.

“Armamos un grupo con todos los jugadores paraguayos que están en México, incluyendo los que están en el ascenso para poder regresar, y las familias, vemos en el grupo cómo ayudar, porque todos pensamos que podría volver el fútbol, estamos viendo para ver un vuelo y ver con la Embajada para poder ir al país”, expresó Aguilar, que junto al defensor paraguayo Juan Escobar están en la máquina cementera, equipo que lideraba el torneo con 22 puntos en 10 juegos.

POSICIÓN DEL JUGADOR. Consultado sobre la finalización del torneo Clausura, Aguilar dio su punto de vista: “Para mí que se para todo, no habría tiempo para otro torneo, no hay tiempo para volver”. Además reveló que están muy avanzadas las tratativas para ver un vuelo que traiga a los jugadores y sus familias a Paraguay. “Ver si costeamos el vuelo o lo negociamos con la Embajada, ya que son tres meses que está la familia de todos parados, es ver con la Embajada si hay gente que quiere volver y nos ayudamos entre todos”, dijo el defensor ex seleccionado nacional.

En la Primera División de México son 14 los jugadores paraguayos que están en actividad, mientras que en la segunda categoría el número se reduce a 3 jugadores. En caso de que el fútbol se suspenda se reanudaría a finales de julio o principios del mes de agosto.