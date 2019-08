Los de HC niegan cogobierno

Ante la fuerza evidenciada del líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, que salvó al presidente de la República Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez del juicio político, se habló de la existencia de un cogobierno ejercido por el empresario, y la idea fue acentuada cuando todos los diputados de Colorado Añetete, pese a las fricciones, acudieron a su vivienda. No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, y otros legisladores, negaron la acusación. “No queremos ser parte del gobierno, pedimos la reivindicación de funcionarios que fueron echados de su trabajo, queremos darle herramientas a ministros, pero no hacer cogobierno. No hay ningún pedido de ningún tipo para el presidente, no hay acuerdo de impunidad, pedido de salvar a nadie, queremos que las instituciones hagan su trabajo”, indicó Alliana.