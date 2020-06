Los camioneros exigieron la autorización para trabajar

Éver Rodríguez, representante del gremio, sostuvo que ellos trabajan con despachos menores y no pasan a más de cinco kilómetros de la frontera, pero el Gobierno no les permite trabajar por la cuarentena obligatoria por causa de la pandemia del coronavirus. “Trabajamos exclusivamente con despacho menor. Los camiones grandes salen y entran sin inconvenientes, pero nosotros no. Necesitamos igualdad de condiciones para trabajar, porque hace más de 90 días los compañeros no están trabajando”, sostuvo. Rodríguez afirmó que son tildados de contrabandistas por trabajar con despachos menores y pidió que se presenten pruebas contra ellos, ya que, según su versión, el trabajo de ellos es totalmente legal. “Trabajamos bajo un acuerdo bilateral entre el Paraguay y el Brasil, pagando todos los aranceles exigidos por la Aduana. Por eso recurrimos a la Gobernación para pedir su intermediación con las autoridades del Gobierno”, agregó. EM