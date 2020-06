Los 94 años del nacimiento de la diva que se convirtió en un ícono

La popularidad de la actriz estadounidense Norma Jeane Baker, mejor conocida como Marilyn Monroe, sigue más vigente que nunca a casi un siglo de su nacimiento. El pasado 1 de junio el mundo celebró su nacimiento y recuerda su legado en la cinematografía.

Cada año, en su cumpleaños, muchos usuarios de redes sociales honran la memoria de la actriz con icónicas fotografías de su carrera y fragmentos de sus proyectos, muchos de los cuales se volvieron de culto. UNA LEYENDA Marilyn Monroe llegó al mundo en Los Ángeles, California, el 1 de junio de 1926, y desde pequeña se interesó en el mundo del espectáculo y entretenimiento, gracias a la influencia de los que la rodearon, quienes, sin embargo, también le provocaron muchas afectaciones emocionales y físicas. Para 1945, Norma Jeane Baker comenzó a trabajar de modelo, ya que sus rasgos físicos ya denotaban una incomparable belleza y, años más tarde, se inició como actriz, bajo el nombre de Marilyn Monroe. A lo largo de su corta, pero intensa, carrera cinematográfica llegó a rodar 29 películas, algunas tan memorables como Los caballeros las prefieren rubias o La tentación vive arriba, de Billy Wilder. Durante su carrera, Marilyn se posicionó entre la élite de la industria, gracias a que conquistó dos Globos de Oro, y fue múltiples veces nominada a otros premios, como los BAFTA. Con el transcurso del tiempo, la actriz se volvió un ícono de la cultura pop y un símbolo sexual, hasta su trágico fallecimiento en 1962, a la edad de 36 años. SUS AMORES De la actriz que se casó cuatro veces, se dijo que tuvo un sinfín de amantes y quienes la conocieron de cerca hablan de su férrea fragilidad y de su solitaria forma de ser. Cuando se casa por primera vez, tal vez con su primer “hombre de ensueño” como ella misma dijo tiempo después, tenía 16 años. Contrajo matrimonio con el hijo de una vecina, un policía de 21 años, James Dougherty, en una especie de boda concertada. “Era tan sensible e inseguro que me di cuenta de que no estaba preparado para ocuparme de ella”, admitiría Dougherty después en las discretas notas que reunió para redactar su biografía. Su segundo marido, André de Dienes, conoció a Norma a finales de 1945 y fue su primer fotógrafo con un estilo original, inspirado, una historia que contó Dienes en sus memorias secretas, que fueron encontradas tras su muerte en 1988. En ellas, se observa la evolución de aquella modelo joven y sensible hacia el umbral de la que, en poco tiempo, sería Marilyn. Joe DiMaggio, la estrella de los Yankees de Nueva York, le pidió matrimonio a la icónica mujer, en el año 1954. Solo estuvieron 9 meses juntos, aunque se dice que la relación nunca terminó. Fue Joe quien organizó todos los detalles de su funeral y quien dispuso que, junto a su lápida, nunca faltaran dos rosas rojas. A Arthur Miller, Marilyn le conoció en 1951, cuando ella tenía 25 años, y él, diez más. Cuando se pensaba que Marilyn regresaría con DiMaggio, en 1956, se casó con el escritor, ganador del Pulitzer. Se divorciaron en 1960. Los fanáticos de la diva señalan que fue quien mejor la entendió y amó. MISTERIOSA MUERTE El 5 de agosto de 1962 el mundo lloraba la muerte de Marilyn Monroe sin saber que con el paso del tiempo se convertiría en uno de los mitos del siglo XX. Si ya en aquellos primeros años 60 la fama de la actriz era mayúscula, la trágica y misteriosa muerte acontecida aquella noche de verano multiplicó exponencialmente su leyenda. Tres meses antes de su muerte, el 19 de mayo, el presidente John Fitzgerald Kennedy cumplía años y decidió celebrarlo con una gran fiesta en el Madison Square Garden. En esa gala exclusiva, Marilyn susurró a sus oídos aquel famoso “Happy Birthday Mr. President” que quedó inmortalizado para siempre. Tres meses después de aquella pomposa fiesta de cumpleaños, la actriz apareció muerta en California. El jefe de policía de Los Ángeles había recibido una llamada de parte del siquiatra de Marilyn. Los testigos dieron testimonios poco sólidos. En las primeras pericias, no se vio el vaso con agua que luego apareció en la escena y fue registrado en innumerables fotografías. A pesar de todo, la causa fue caratulada como muerte por sobredosis de barbitúricos. Con Monroe murió una época del cine mundial. Aquella fecha, la industria del espectáculo perdía a uno de sus mayores exponentes. A la mujer más sexy que quizás haya dado la pantalla grande. El cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles recibe a cientos de visitantes diarios. Allí descansa el cuerpo del símbolo indiscutido de misterio, belleza y sensualidad.



Marilyn Monroe fue una de las mujeres más bellas y polémicas del siglo XX. El pasado 1 de junio se recordaron los 94 años del nacimiento de la icónica mujer.