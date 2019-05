Llevan educación a zonas más vulnerables del país

“Ellos reciben un sueldo igual al del docente y tienen exclusividad con la organización, ya que además de dar clases, se capacitan continuamente en lo personal y profesional. Se ubican en espacios en donde se necesitan docentes, sin reemplazar de ninguna manera a ningún profesor”, comentó Mariana Ramos Mila, de la fundación.

Destacó que actualmente trabajan con 19 profesionales en total, sumando los grupos de 2018 y 2019.

Esta organización forma parte de una red internacional integrada por 50 países, llamada Teach for All. Sus orígenes se remontan al año 1989, con la organización Teach for America, de la mano de Wendy Kopp, quien al salir de la Universidad de Princeton, buscó volver a dignificar el perfil docente y sumar aliados para fortalecer el sistema educativo imperante. En Paraguay están desde el 2016.

“La convicción más grande del modelo se basa en que para mejorar cualquier sistema, se necesita comprenderlo y sentirlo desde la propia experiencia. Por lo tanto, con esta misma lógica, qué mejor que un profesional pueda entregarse durante 2 años al servicio de una comunidad y al mismo tiempo, comprender internamente el funcionamiento del sistema educativo”, expresó.

Comentó que hace unos días firmaron un convenio con la firma DHL, de esta manera los trabajadores de la mencionada empresa harán talleres de empleo en las comunidades, con el fin de dar a los jóvenes una herramienta de salida laboral.

“Se está estudiando qué tipos de talleres son las que necesitan las diferentes comunidades y en base a eso se realizarán”, agregó.