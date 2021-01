El hombre denunció que dos personas encapuchadas llegaron hasta su vivienda y se bajaron de una camioneta. Luego lo encañonaron con armas de fuego y le despojaron de su vehículo.

“Me robaron mi automóvil de la marca Toyota Corolla 2003, me amenazaron con mucha violencia, pero afortunadamente no nos hicieron nada”, contó la víctima en entrevista con Monumental 1080 AM.

El hecho también quedó grabado en imágenes de circuito cerrado, donde se puede observar la actuación de los delincuentes.

La víctima manifestó que le llama mucho la atención la forma en la que aparecieron los malvivientes, incluso consideró que conocían sus movimientos porque cometieron el hecho con mucha tranquilidad.

“Yo calculo que nos tenían estudiados y llama la atención porque yo no tengo enemigos por esta zona y por ningún lado. Tampoco hice transacciones recientemente para decir que buscaban dinero. Es triste la realidad por la inseguridad que tenemos”, lamentó.

Finalmente, el hombre denunció el hecho ante la Comisaría de la zona y aguarda información en caso de que pueda recuperar su vehículo.