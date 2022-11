Llegar a fin de mes sin pisar la comisaría

De solo pensar el no tener un ingreso fijo que sirva de sostén para llevar el pan a la mesa, uno ya suda la gota fría. Pero no solo el desempleo que posteriormente, en las frías estadísticas, se traducen en inseguridad y una cuestión policial, tiene repercusión en el estado de ánimo de la masa, sino también la realidad de que todo está caro y que el sueldo como está ya no alcanza.