Llaman a declarar a Cristina en una causa por sobornos en la Argentina

Incógnita. Las autoridades judiciales no aclararon si Cristina Fernández fue citada en calidad de imputada o de testigo.

BUENOS AIRES - ARGENTINA

La ex presidenta argentina Cristina Kirchner deberá declarar el próximo 13 de agosto en una causa que investiga supuestos sobornos millonarios y por la que una decena de empresarios y ex funcionarios fueron detenidos en la madrugada de ayer miércoles.

La ex mandataria (2007-2015) y actual senadora deberá comparecer ante el juez federal Claudio Bonadio, informaron fuentes judiciales.

“La hipótesis que se investiga es la de asociación ilícita”, declaró a Radio La Red el fiscal de la causa, Carlos Stornelli.

Bonadio ordenó este miércoles el arresto de diez personas, entre ellas Roberto Baratta, ex secretario de coordinación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, encarcelado en una causa por supuesta corrupción.

otros detenidos. También fueron detenidos los empresarios Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, compañías constructoras que ganaron licitaciones durante la gestión de De Vido.

Otro detenido fue Rafael Llorens, ex subsecretario legal de Planificación Federal.

No se ha aclarado si la citación a Kirchner es en calidad de testigo o imputada. El fiscal Stornelli indicó que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

Los arrestos se produjeron tras la declaración de la ex esposa del chofer de Baratta, también detenido, sobre supuestos traslados de bolsos con dinero al Ministerio.

El juez citó a la ex presidenta porque su domicilio en la capital argentina está señalado como destino de una de las supuestas entregas, según consta en anotaciones aportadas al juez donde se detallan los movimientos de dinero.

Se presume que esas anotaciones pertenecen a Oscar Centeno, chofer de Baratta.

También fueron citados a declarar el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y otros ex funcionarios de Kirchner que aparecen en las anotaciones.

La causa la lleva Bonadio, juez a quien Kirchner intentó destituir por mal desempeño mientras ejercía la presidencia.