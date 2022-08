Llaman al 911 desde un zoológico y un mono es el principal sospechoso

Agentes del condado de San Luis Obispo rastrearon la llamada hasta las oficinas de Zoo to You, una reserva a 320 km de Los Ángeles. Al no encontrar a ningún humano en riesgo, comenzaron a investigar la misteriosa llamada.

Los operadores enviaron a los uniformados para investigar la situación tras el contacto que se había desconectado la noche del 13 de agosto de 2022.

Sin inmutarse y decididos a llegar al fondo de la misteriosa llamada, comenzaron a investigar.

Los policías de California, que se apresuraron a ir al zoológico, al final descubrieron que la llamada había sido realizada por un mono travieso.

"Entonces todos cayeron en cuenta... debió ser Route, el mono capuchino", dijo la oficina del alguacil en una publicación en redes sociales.

"Aparentemente, Route tomó el teléfono celular del zoológico que estaba en un carrito de golf que se usa para trasladarse por el lugar", y aplicó la numeración automática, según las estimaciones.

Los capuchinos son criaturas particularmente curiosas, que disfrutan dar toques y presionar objetos que toman.

"Y eso fue lo que hizo Route... y dio la casualidad de que marcó la combinación correcta de números para llamarnos", explicó la oficina.