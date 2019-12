Liverpool es campeón del mundo

Hasta el tiempo complementario o alargue se extendió la definición por conocer al nuevo campeón mundial de clubes, con un equipo brasileño que le hizo frente con sus armas, algunas llegadas claras de Gabriel Barbosa Gabigol y otra buena actuación de Bruno Henrique.

El volante paraguayo Robert Piris Da Mota quedó en el banco de suplentes y no tuvo minutos, pero de igual forma se colgó la medalla de vicecampeón mundial.

Rompió la malaria. En el suplementario, fue el brasileño Roberto Firmino quien marcó el único gol del partido, tras una gran habilitación de Sadio Mané a los 99’, para la victoria de Liverpool, que en su cuarta final del mundo pudo consagrarse campeón. Las anteriores: 1981 vs. Flamengo, 1984 vs. Independiente de Avellaneda y 2005 vs. Sao Paulo, fueron derrotas.

Fue Firmino, surgido en Figueirense, (hincha de Fluminense, archirrival de Flamengo), el que despojó al equipo carioca de ser campeón del mundo. Pone a los Reds en el listado de los 28 clubes que han sido campeones del mundo y le da un triplete (Champions, Supercopa y Mundial de Clubes), a la institución de Anfield.