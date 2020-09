Lionel Messi volvió a su casa golpeando el balón

Todos los que no estaban lesionados, o los que no estaban comprometidos con sus selecciones, debían de empezar ayer los entrenamientos de pretemporada con el Barcelona. La gran novedad, como estaba prevista, es la vuelta Lionel Messi, el culebrón de las últimas semanas.

Efectivamente el máximo ídolo de los últimos 10 años de la Ciudad Deportiva de Barcelona se presentó y la única forma como sabe, golpeando el balón. Llegó dos horas antes que el resto de los jugadores convocados para el día y se puso a correr.

“Mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, el vestuario y para mí”, señaló el pasado viernes cuando comunicó que se quedaba.

El primer amistoso del equipo culé, ahora dirigido por el holandés Ronald Koeman, será este sábado ante el Nàstic.

Al quedarse eliminado de la Champions League de manera catastrófica ante el Bayern, Messi había comunicado al Barca que se iría del club; sin embargo, el equipo blaugrana le forzó a cumplir el contrato, y Lio optó por no ir a litigio y cumplir su contrato hasta junio del 2021.