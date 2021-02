“Los cambios sociales y culturales requieren tiempo y una acción sostenida. Si hacemos una comparación en cómo estábamos en los años 90 y hoy, podemos tener un montón de elementos que nos van a mostrar con mucha claridad que estamos con avances importantes”, indicó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Igualmente, habló sobre la pérdida de confianza que se instaló hacia el Ministerio de la Mujer. "Es preocupante la pérdida de confianza y eso rápidamente debe recuperar el Ministerio de la Mujer", indicó Soto.

El Ministerio de la Mujer fue blanco de críticas desde el último fin de semana por su pronunciamiento con respecto a las agresiones que sufrieron las acompañantes del jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, en un restaurante y el supuesto encubrimiento de parte de la viceministra Mirtha Elías a un pariente denunciado por violencia.

"Creo que no maneja el tema de las políticas de género (el Ministerio de la Mujer). No se puede confundir una violencia de género con lo que pasó en el caso de Villamayor, no se puede confundir eso", reprochó.

El Ministerio de la Mujer fue blanco de críticas la semana pasada por una serie de situaciones que se dieron de forma sucesiva.

A parte del pronunciamiento, el trato de "mujerines" por parte de la viceministra Elías, más la invitación que se hizo a un acto por el Día de la Mujer Paraguaya en el que se realizaría un reconocimiento al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, generaron todo tipo de críticas.

Ciudadanos autoconvocados realizaron este martes un escrache frente al Ministerio de la Mujer para pedir la renuncia de la ministra, Nilda Romero.