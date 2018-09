Licencias de FM se darán en los días próximos

Vale recordar que ya fueron otorgadas tres de las cuatro frecuencias AM que habían sido licitadas. La entidad reguladora recaudó en total G. 72 millones por estos permisos. Los nuevos propietarios son La Deportiva SA, para la frecuencia 1120 MHz de San Lorenzo; Roberto Caballero Marín, para la estación 1450 MHz de Vallemí; y Arroyo Karê SA, para la emisora 1360 MHz de Yby Ya’ú.

IMPASSE LEGAL. El permiso que corresponde a Radio Asunción (1250 AM) finalmente fue excluido del proceso, considerando que los actuales propietarios consiguieron una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia para no innovar sobre esta emisora. Resulta que los dueños vigentes habían solicitado la transferencia de la licencia, luego de que Miguel Fernández, dueño del permiso, haya fallecido. Conatel aseveró que las licencias no se heredan. Gubetich indicó que ya se realizaron las acciones legales correspondientes para levantar la medida y poder adjudicar la frecuencia.