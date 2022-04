Liberales podrían gobernar el último año en reemplazo de Hugo Javier

“Independientemente de quién maneje los destinos de la Gobernación, lo más importante es que necesitamos a alguien idóneo, capacitado para el cargo, empático con los centralinos y más aún que conozca la realidad social que atraviesa el departamento”, señaló el edil Daniel Ferreira.

Precisó que en estos momentos el PLRA tiene una ventaja para ocupar el cargo por la coyuntura política. Mencionó que Miguel Villagra, de Patria Querida, puede sumar su voto al PLRA para escoger a un opositor.

“Actualmente estamos conversando entre todos para que sea un representante del PLRA quien esté a cargo de la Gobernación”, comentó.

Resaltó que el presidente de la Junta Departamental, Mario Aguilera, debe cumplir con lo que dispone la ley para llevar adelante el proceso.

“La Gobernación no puede estar acéfala en la administración, alguien debe tomar el timón porque existen atenciones administrativas que solo el Ejecutivo departamental debe resolver”, destacó.

Procedimiento. Ferreira citó que Hugo Javier cuenta con prisión domiciliaria y tiene prohibición de acercarse a la sede de la Gobernación de Central a fin de no obstruir la investigación.

Indicó que desde el punto de vista institucional el gobernador primeramente debe comunicar su inasistencia o ausencia en la Gobernación cuando se va a ausentar por más de 3 días en el cargo, según el artículo 13 de la Ley 426, y en su lugar debe asumir el presidente de la Junta de forma interina.

En segunda línea, si el gobernador se ausenta por más de 15 días para cumplir sus funciones en el cargo debe pedir permiso y la Junta Departamental debe elegir a un gobernador interino hasta tanto se solucione la ausencia temporal. “En caso de que la ausencia sea un impedimento definitivo, la Junta debe elegir a un gobernador para completar el periodo”, explicó Ferreira.

No obstante, las resoluciones que emitió la jueza María Elena Cañete ,quien otorgó prisión domiciliaria al gobernador Hugo Javier, confundieron al presidente del cuerpo colegiado, Mario Aguilera, del PLRA, quien dijo que espera contar con una respuesta de sus asesores para saber si debe asumir o no la gobernación para luego continuar con el proceso de acuerdo con la ley orgánica departamental.

La jueza emitió un auto interlocutorio que señala que la medida de arresto domiciliario “no impide que el procesado siga cumpliendo con sus funciones como gobernador del Departamento Central, cargo para el cual fue electo a través del voto popular”.

La jueza aclaró dicho escrito en otro auto interlocutorio y antes de eso explicó en conferencia que no está en sus atribuciones determinar si el gobernador podrá seguir o no en sus funciones en atención a que este no podrá acercarse a la Gobernación.

Cabe recordar que Aguilera jugó varias veces a favor de los colorados en la Junta y en julio del año pasado votó en contra de la intervención cuando afloraban denuncias por la mala administración de Hugo Javier. No obstante, el mismo se retractó en las siguientes votaciones generando una mayoría opositora. Luego se aprobó la intervención, pero el problema se vio en la Cámara de Diputados, donde los cartistas y el oficialismo salvaron a Hugo Javier por temor a que un liberal ocupe el cargo.

En estos momentos los colorados se encuentran en una encrucijada y no se quedarán de brazos cruzados para evitar que el cargo quede en manos del PLRA.