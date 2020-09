Lento avance en los municipios para el acceso a datos

La ejecutiva señaló que la precariedad con la que se administran las comunas en el interior del país, tanto en materia de infraestructura, herramientas y capacitación, no hacen posible fortalecer una política institucional de transparencia activa y libre acceso ciudadano a la información.

“Nosotros hicimos muchas veces capacitaciones en el interior del país para los municipios. El gran déficit en el acceso a la información está básicamente en los municipios de Paraguay, la mayoría no cuenta con oficina de acceso a la información, y si tienen una, no poseen herramientas ni capacitación, no conocen lo que es la transparencia activa, ese es el gran déficit que existe”, subrayó Ferrara.

Respecto a la aún baja participación ciudadana en el ejercicio de su derecho a la información, expresó que es normal que sea así, ya que es un proceso que va en evolución en el mundo entero.

“Siempre se insistió en la necesidad de que haya mayor participación ciudadana, pero es un problema mundial, lo que generalmente sucede es que los que más utilizan la herramienta son los periodistas, para realizar investigaciones y otros trabajos periodísticos en general”, indicó la directora de Semillas para la Democracia.