Lenta investigación fiscal ayuda a Velázquez y a otros implicados

La profesional del derecho Cecilia Pérez explicó que la declaración de Rodríguez no se podrá utilizar como elemento para una imputación, así como tampoco para procesar a otros autores.

Incluso dijo que la testifical fue un beneficio para el joven abogado y que si llega a ser imputado más adelante, la defensa tendrá suficientes elementos para solicitar una nulidad. En ese sentido, recordó, como ejemplo, que el ex fiscal Arnaldo Giuzzio y actual ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había imputado al ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional Camilo Soares por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos con base en una testimonial y que incluso el testigo sindicado como coautor después fue sobreseído.

En tanto, el constitucionalista José Casañas Levi expresó que el fiscal no tiene atribución para negociar impunidad en nuestro sistema jurídico.

“El sospechoso debe ser imputado, no puede convertirse en testigo. Esa es una práctica nociva creada por algunos fiscales hace unos años”, refirió.

Finalmente, el abogado Jorge Vasconcellos aseveró que Rodríguez debía ser llamado a indagatoria; de lo contrario, se arriesga la contaminación del eventual proceso y futura violación del artículo 18 de la Constitución Nacional.

En contrapartida, la fiscala Liliana Alcaraz expresó que no están en un estadio donde pueda decir que Rodríguez es testigo o es imputado. La investigación se encuentra en una etapa incipiente, dijo. Van a seguir recolectando información para comprobar si existen o no hechos punibles y en caso de que amerite, Joselo podría ser llamado de vuelta para una indagatoria, refirió.

Cabe destacar que el joven dio su testimonio durante ocho horas, el sábado último. Sin embargo, al término, se negó a dar detalles a los medios de prensa.

Su abogado Cristóbal Cáceres sí habló con los medios para decir que su cliente “cometió un error” al nombrar al segundo del Gobierno Nacional. También admitió que actuó como su intermediario y que pidió disculpas tanto al presidente Mario Abdo Benítez como a vice Hugo Velázquez.

También señaló que arrimaron varias documentaciones que ayudarán a dilucidar el hecho investigado y agregó que Rodríguez entregó su celular a las autoridades fiscales. Pero cabe destacar que el joven abogado en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, comentó que borró todos los mensajes que envió al ex titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira.

Abogado declaró que el teléfono de los chats lo “perdió”

Para reforzar la cuasicomplaciente investigación de la Fiscalía a los posibles indiciados por la manipulación del acuerdo de Itaipú, firmado en mayo pasado en absoluto sigilo y en contra de los intereses nacionales, se divulgó que Joselo Rodríguez González declaró el viernes en la Fiscalía Anticorrupción que el teléfono desde el cual había enviado todos los mensajes al ingeniero Pedro Ferreira, cuando este aún era el titular de la ANDE, lo perdió. La fiscala Liliana Alcaraz confirmó ayer que, efectivamente, el abogado que se presentó ante el presidente de la ANDE como consejero jurídico del vicepresidente Hugo Velázquez, y que era su portavoz en la negociación del acuerdo energético con el Brasil, entregó otro aparato telefónico para ser sometido a peritaje.

“Él perdió su teléfono y retiró otro el 22 de junio”, confirmó Alcaraz, uno de los tres agentes que durante ocho horas escucharon la versión del ahora personaje que saltó al ojo de la tormenta política de la semana pasada. En su declaración había dicho, de todos modos, que ya había eliminado todos los chats a través del WhatsApp con el ex titular de la ANDE.

Sin embargo, pese a la actitud hasta si se quiere divertida con que toma las circunstancias Rodríguez –que intentó negociar una venta exclusiva de energía de la ANDE a la empresa Leros del Brasil, relacionada a la familia del presidente brasileño Jair Bolsonaro y a la cual representa, según sus palabras–, el ingeniero Ferreira también prestó declaración testimonial y entregó todos los mensajes entre él y el abogado, a quien el propio Velázquez había presentado, declaró, como representante suyo.