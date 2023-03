Lenguaje: El horizonte del conocimiento

TEMAS COMPLICADOS. Casos prácticos de alta complejidad, citando aquí solamente algunos de ellos, son los siguientes: a) La cuestión tributaria o cómo financiar con impuestos la actividad del Estado y de la sociedad civil para alcanzar determinadas metas; b) La eventual revisión y negociación de documentos oficiales de la Itaipú Binacional (IB), de altísima actualidad hoy en día; c) La integración de los bloques económicos del Mercosur y la Unión Europea; d) La reversión a favor del cambio climático, hoy ya de consecuencias catastróficas sobre el globo terráqueo; e) Las consecuencias geopolíticas de las actuales estructuras de poder representadas por países democráticos respetando libertades públicas así como protegiendo etnias y religiones diversas versus autocracias imperialistas de regímenes comunistas, despreciándolas, como las vigentes en Rusia y la China Roja, al borde de una conflagración nuclear de consecuencias apocalípticas.

Qué es lo que está ocurriendo actualmente en las coordenadas de América Latina y el Caribe (ALC), así como en las de Sudamérica y su Cono Sur:

EL CASO DE PARAGUAY. Si nuestra Justicia y la Fiscalía de Delitos Económicos están dominadas por personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades contrarias al Gafilat, vigente en nuestro país, las actividades ilegales y criminales estarán siendo fomentadas poderosamente. Esto se realiza vía impunidad y corrupción, así como a través de nepotismo, cleptocracia e ineptocracia. Llama la atención lo que tiene lugar hoy en día desde esa franja paralela al río Apa, a la cordillera del Amambay así como a la del río Paraná, sin subestimar las desarrolladas en la zona de la Triple Frontera, asediada por actividades terroristas y giros ilegales al exterior, financiándolas. En esto se nota con nitidez la determinante correlación entre lenguaje y consecución de conocimientos técnico-científicos.

DEMOCRACIA VERSUS AUTOCRACIAS. Con frecuencia, los que viven bajo la influencia de países democráticos como EEUU, Canadá, Unión Europea, Japón, Australia, etc., invocan los inconvenientes que sufren por estar sometidos a ellos. Desde luego, tales países democráticos tienen globalmente también sus intereses creados y proceden en conformidad con ellos, a veces aún a costa de las libertades, su desideratum. Es particularmente grave lo que ocurre hoy en día, en Alianza de EEUU y Canadá, con el Viejo Continente, tradicionalmente plagado de guerras durante toda su historia, incluyendo las mundiales, en las que EEUU terminó empleando la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki porque el Imperio del Japón no se daba por vencido.

No obstante, no debemos subestimar las autocracias en feroz imperialismo comunista, como la de Rusia, desatando ya hace más de un año una guerra permanente contra la indefensa Ucrania, en un genocidio con horrorosos crímenes de guerra, y tampoco la de China Roja, apoyando a Rusia. En estos regímenes totalitarios sus ciudadanos en disidencia ante dicha desaforada expansión comunista no tienen ninguna chance de hacer valer su derecho a ser escuchados en beneficio de las libertades, de las que gozan los que viven en democracias.

Respetando criterios diferentes, desde la óptica de América Latina y el Caribe debería ser más importante observar lo que en ALC y en Paraguay estamos dejando de hacer en beneficio de Estado de Derecho en Democracia, hacia el Desarrollo Sostenible, respetando y haciendo respetar libertades públicas y privadas en pos de igualdad de oportunidades de diferentes estratos, etnias y religiones.

