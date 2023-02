Leales afirman que Cartes no tiene impedimento para adquirir deudas

El gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, candidato a senador de la Lista 1, manifestó que no hay preocupación del cartismo en ese sentido. “Horacio Cartes no tiene ningún impedimento para firmar cheques en Paraguay y operar, y la deuda que se va a tomar con el banco, que no es la primera vez, sino que en cada elección se toma; va a ser del partido, no de Horacio Cartes. Cartes representa al partido que ya autorizó en su momento tomar esa deuda por ese valor”, explicó Baruja.

Del mismo modo, el gobernador, quien es miembro de la Junta de Gobierno, señaló que Cartes también tiene la opción de designar un girador. “Por otro lado, también Horacio Cartes, si así lo decidiese, puede ordenar o designar quién va a ser un girador o los firmantes, esa es una decisión que él puede tomar, y está en sus facultades administrativas. De nuestra parte nosotros no estamos preocupados por esa situación. La campaña para nosotros va muy bien y es una cuestión meramente administrativa que no tiene impedimento y que no va a tener ningún tipo de afectación; es decir, que el partido va a tener ese monto de G. 40.000 millones, que está contemplado y que fue autorizado por los miembros de la Junta de Gobierno”, aseveró.

Igualmente, tampoco se prevé que Cartes dé un paso al costado. El diputado Juan Carlos Nano Galaverna insistió en que todo es parte de una persecución. “¿Una persona que ganó por más de 150.000 votos y tuvo 606.000 votos puede apartarse por una persecución? Pero de ninguna manera. ¿Dónde están las pruebas?”, sostuvo Nano.

A su turno, Gustavo Leite aseguró que no tiene por qué preocupar al partido la sanción que impuso EEUU. Sobre el planteamiento de Fuerza Republicana, Leite dijo a Radio Monumental que “son escaramuzas con las que están viendo de apartar a Cartes de la presidencia del partido”.

“Me parece una burla a los más de 600.000 colorados que le votamos; las internas se acabaron y debemos concentrarnos en los problemas reales de la gente”, remarcó.

Aseguró que las deudas que genere la ANR serán bajo responsabilidad del partido y no de Cartes y se cubrirán con los subsidios y otros ingresos.