Le roban el auto para darle “una lección”

La víctima, Francisco Torres (31), transportó a un hombre que le había solicitado que lo lleve a la ciudad de Ñemby. Lo alzó en Capiatá, en horas de la madrugada de ayer.

Torres relató a NPY que accedió al pedido y llevó al hombre hasta una zona oscura donde este le dio el grito de asalto y le exigió que baje del auto. La víctima le dijo que el vehículo no era de su propiedad, pero que le daría todo el dinero que portaba. Sin embargo, pese a ello el delincuente lo obligó a bajar del auto Kia Picanto y lo dejó en el sitio.

Tras el hecho, la víctima comunicó del hecho a la dueña del auto y realizaron la denuncia. El auto fue hallado abandonado en Capiatá.

Lo llamativo del caso es una nota que se encontró dentro del auto. “Señor Francisco: Primeramente disculpa por asustarte, esto fue una lección de tu ex mujer por no cumplirle y engañarle, pidió que pasara esto para que aprendas y sobre todo aun así se preocupa que trabajes de madrugada, buscá un laburo fijo porque sos muy capaz”, dice en el escrito. En la parte final, le informa que el dinero que estaba en el auto quedó para su ex novia y que le cargó combustible por G. 50.000.