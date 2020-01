Las tierras de ex Finap serán transferidas al Indert

El intendente de Capiibary reclama el pago porque es imposible que el Municipio exonere, ya que hay porcentajes que corresponden a otras instituciones. La firma del acuerdo de traspaso está prevista para el martes en Palacio de Gobierno.

El intendente de Capiibary, David González (PLRA), señaló que está muy contento porque “por fin los ocupantes de las 68.000 hectáreas podrán legalizar las tierras y contar con el título de propiedad. Estoy contento por un lado, pero quiero nomás decirle a esta gente del Indert y del BNF que las puertas del Municipio están abiertas para dialogar y buscar una solución al tema”.

PEDIDO DE EXONERACIÓN. A través de una escueta nota firmada por el jefe de Gabinete del Indert solicitan la exoneración del impuesto inmobiliario, que alcanza unos 5.800 millones de guaraníes “y yo solo no puedo hacer eso, porque el 70% corresponde a la Municipalidad, el 15% a la Gobernación y el resto a Tesoro y Catastro y no puedo exonerar lo que corresponde a otras instituciones. Me estaría exponiendo a una denuncia penal, espero que entiendan y dialoguemos para encontrar una solución y que no se haga algo irregular y que después eso signifique un obstáculo para que los ocupantes puedan recibir sus títulos”, agregó el jefe comunal González.

DEFORESTACIÓN. Las 68.000 hectáreas en la década del 60 pertenecían a una empresa conocida como Financiera Picollo (Finap) que luego de sacar toda la madera prendó la propiedad al BNF, que finalmente se quedó con ella. Durante mucho tiempo estuvo administrada por los militares. Esta propiedad comenzó a poblarse, pero a pesar de pagar por sus lotes nunca pudieron acceder al título.

Todo esto ahora puede cambiar con la transferencia al Indert y esperan que se solucione este inconveniente, teniendo en cuenta que parte de esas 68.000 hectáreas están ubicadas en la parte urbana de la ciudad y otra parte en la zona rural.

Capiibary es una ciudad progresista ubicada a 230 kilómetros de la capital sobre el ramal que une santa Rosa del Mbutuy con Yasy Cañy. Y actualmente cuenta con una población de 47.000 habitantes.