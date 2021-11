Lanzan tráiler de Spider-Man: Sin camino a casa

El tráiler de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) fue estrenado el martes, con la actuación de Tom Holland como protagonista. Holland ya había protagonizado al arácnido en Spider-Man: Homecoming (Spiderman: Regreso a casa, 2017) y Spider-Man: Far From Home (Spider-Man: Lejos de casa, 2019), como también en Captain América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.