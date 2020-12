Lanzamiento de la Reina del Bandoneón

Acompañando las canciones, la bandoneonista también revela un documental donde muestra el proceso de la realización del disco.

La bandoneonista más joven del país, única profesora de bandoneón certificada por el Conservatorio Nacional de Asunción, presentó como adelanto del nuevo disco, las canciones, Si me miras, Siempre cantar y Rohechata che morena, que ya está disponible desde el viernes último, en todas las plataformas musicales.

Las canciones Siempre cantar y Si me mirás, fueron escritas y cantadas por la misma bandoneonista. “Si me miras es la primera canción de amor que tiene el disco y la verdad nunca imaginé que iba a sacar temas con ese contenido, pero como compositora me ayudó bastante a poder decir cosas que hablando nunca las podría decir”, expresó la artista, para luego explicar que este tema cuenta el inicio de una historia que luego se va desarrollando en otras siguientes canciones que completan parte de su disco.

A su vez, María Isabel también dio a conocer el mismo día el lanzamiento de un documental en donde muestra todo el proceso de la realización del material discográfico. Siempre cantar, que estará disponible en febrero, se realizó bajo la dirección general de Blue Music Producciones y Gabriel Monzón, con el apoyo de Fondec.

El adelanto está disponible en todas las plataformas musicales, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music y Youtube.