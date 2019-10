Lamentan que se siga sin socializar puente a Chaco’i

En este sentido, diferentes gremios como el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (CIDI), la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la UNA y la Asociación Paraguaya de Arquitectos (APAR), remitieron al MOPC en julio pasado una nota con 10 cuestionamientos, pero hasta hoy no reciben respuestas de la cartera.

Por este motivo, también remitieron las mismas controversias al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUV), que tampoco respondió las dudas hasta la fecha.

“El Gobierno insiste en avanzar con el puente a pesar de que solicitamos los estudios y una respuesta a las 10 preguntas que hicimos y que no responden. Incluso la APAR y la UNA pidieron al MUVH que responda como un Ministerio de Urbanismo, pero no pueden contestar 10 preguntas básicas”, explicó a este diario el arquitecto Ricardo Resck, quien habló en representación de la FADA y del CIDI.

El profesional lamentó que Obras Públicas no responde los cuestionamientos “porque saben que no contestan lo básico”. “El que tiene seguridad en sus criterios no se esconde, dialoga abiertamente, así son las democracias serias”, enfatizó.

A su turno, la presidenta de la Asociación Paraguaya de Arquitectos, señaló: “Creo que se debe diseñar la parte urbana, tanto de la salida como la llegada, por eso recurrimos al Ministerio de Urbanismo”, expresó. Resaltó que esperan reunirse con los encargados del plan lo antes posible.

Entre los puntos que objetan los profesionales, señalan que el proyecto no responde a las prioridades del gasto público en un Estado de Derecho y que no está relacionado ni articulado con otros planes nacionales y territoriales.

Asimismo, resaltan que no son exhaustivos los estudios de factibilidad técnica y no se considera el impacto en el ambiente natural ni tampoco el impacto en el ambiente construido.

Agregan que no se razona sobre el significativo impacto socioeconómico y que contradice las recomendaciones internacionales de ciudad sostenible.



Siguen liberando franja de ruta 2

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) entregó ayer cheques por más medio millón de dólares, unos G. 3.245 millones, en concepto de indemnizaciones por la obra de duplicación de la ruta PY02. Los beneficiarios son de Eusebio Ayala, Coronel Oviedo, San José y Caaguazú. La Dirección de Bienes Inmobiliarios del MOPC, hasta la fecha, conformó 1.930 carpetas de afectaciones en los diferentes tramos de la obra. Estas carpetas siguen el proceso administrativo y legal de las expropiaciones conforme a la Ley 5389/2015. Según la cartera, se priorizó las afectaciones existentes en la franja de construcción, correspondientes la traza principal del proyecto, que se extiende desde el desvío a San Bernardino hasta su intersección con la autopista Tape Porã. A la fecha, se realizó la liberación de la franja constructiva de los tramos 3, 4 y 5; perteneciente a las localidades de Caaguazú, Cnel. Oviedo, y Nueva Londres, donde se cuenta con un 100% de liberación de la franja.