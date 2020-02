Lady Gaga presenta a su nuevo novio, el empresario Michael Polansky

Lady Gaga dio un concierto el sábado en Miami como parte de los actos por el Super Bowl, que se celebró el domingo en esta ciudad de Florida (EEUU).

Michael Polansky es un empresario e inversor que se desempeña como el director ejecutivo de The Parker Foundation y del Parker Institute for Cancer Immunotherapy, dos organizaciones filantrópicas impulsadas por Sean Parker, fundador de Napster y ex presidente de Facebook.

Lady Gaga rompió en febrero de 2019 su relación y compromiso con Christian Carino, un agente de talentos con quien salió desde 2017.

El pasado verano, la prensa del corazón aseguró que la estrella del pop mantenía una relación sentimental con un ingeniero de sonido llamado Dan Horton.

La vida privada de Lady Gaga siempre ha sido un gran foco de interés para las revistas de famosos y celebridades, pero en los últimos tiempos ha aumentado esa atención debido a los rumores que situaban a la cantante junto a Bradley Cooper, con quien triunfó en la cinta A Star is Born (2018).

Cooper rompió su relación con la modelo Irina Shayk el pasado junio, tras cuatro años juntos y una hija en común nacida en 2017.

Que Lady Gaga y Cooper se encontraran solteros y sin ningún compromiso desató murmullos de todo tipo en la prensa del corazón, que especuló con que podrían estar juntos amparándose en la extraordinaria química que mostraron como los dos protagonistas de A Star is Born.

Esta película-musical, que supuso además el aplaudido debut como realizador de Cooper, le dio a Lady Gaga el Oscar a la Mejor Canción por Shallow.

Además, Cooper y Lady Gaga fueron los grandes protagonistas de la última edición de los Oscar, más allá del palmarés, gracias a una apabullante e intensa interpretación de Shallow a dos voces que cautivó sin discusión al público de la gala más importante del cine.