La vieja emoción de la Copa

“Estos partidos por Copa son más que especiales, tuve el privilegio de estar presente en algunos y ganarlos. Lo que representa la Libertadores es único, ese condimento especial de jugarlo entre semana, en horario nocturno, revive esas viejas emociones de este tradicional partido”, rememoró el ex azulgrana.

Acerca de las diferencias que existen en la Copa y el torneo local, Blanco apuntó: “En la Copa Libertadores no se especula, es jugar al 100% ya que la derrota significa quedar prácticamente eliminado, en cambio en el torneo local, la siguiente fecha te da la posibilidad de reponerte”.

Acerca de lo que fueron esos juegos del 99, el rudo defensor recordó: “Me tocó seguirlo a Roque Santa Cruz en sus inicios, y ya demostraba que sería un grandísimo jugador, en ambos partidos demostró todo su potencial de jugador fuerte y habilidoso”.

”Ambos equipos tenían excelentes planteles, con jugadores de Selección, fue una época muy buena en los enfrentamientos de clásico, por año se jugaban como 6 o 7 partidos, todos con la misma dosis de emoción”, recalcó.

LA GENTE, EL PLUS. Apuntando lo que será el primer juego, y la superioridad en las gradas para cada equipo cuando juegue de local, Blanco argumentó: “Tener la mayoría de público tiene su plus, esta vez le va a tocar a Olimpia, pero me imagino que en la revancha lo de La Nueva Olla será impresionante”. Afirma que siente “un poco de envidia por los muchachos que vivirán esta fiesta en Barrio Obrero. Tuve la chance de jugar grandes partidos en ese estadio y son recuerdos imborrables, y más cuando toca jugar Copa, en la semana hay un ambiente más que especial”.



Héctor Blanco, protagonista de los clásicos de 1999, apuntó a la gran fiesta que se prepara tras dos décadas.



Más recuerdos

Blanco apuntó acerca de Peñarol, otro rival del Ciclón en la Libertadores: “Peñarol es otro equipo que me trae muy buenos recuerdos. En la Copa de 1998 me tocó marcar para una inolvidable remontada de 3 a 0 y clasificar a las semifinales de ese año”.

El ex defensor además sentenció “que es un buen recuerdo que siempre tiene el hincha cerrista, tuvimos una gran presentación de un gran equipo que supo dar vuelta un 2 a 0”.



3

goles en Copa Libertadores anotó Héctor Blanco jugando por Cerro: Ante Peñarol, Nacional y Estudiantes.



2

semifinales de Libertadores alcanzó Héctor Blanco con Cerro Porteño; fue en los torneos de 1998 y 1999.



“Vivir este tipo de espectáculos no tiene precio, sentir el calor de la gente a estadio lleno es de los mejores recuerdos de la Copa”.