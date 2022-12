La Unión Europea y la realidad esquizoide

Es decir, no estamos hablando de algo nuevo. Son donaciones que fueron aceptadas y administradas por nada menos que diez ministros de Educación, desde Horacio Galeano Perrone, ministro del Gobierno Lugo, hasta Nicolás Zárate, el actual. En general, con pequeñas variaciones, los proyectos estaban destinados a paliar las falencias presupuestarias del Ministerio de Educación y financiar programas educativos. Así, el ahora cuestionado, estaba destinado a kits escolares, alimentación, infraestructura, impresión de textos educativos, insumos y construcción de aulas.

Lo que resulta esquizoide es que el argumento para tan drástica decisión sea que la donación de la Unión Europea este condicionada a la aceptación del satanizado Plan Nacional de Transformación Educativa. Esta versión fue creciendo a partir de audiencias públicas en los que los grupos fundamentalistas religiosos y de ultraderecha insistieron con que “nos quieren imponer la Agenda 2030”.

A partir de allí la discusión empezó a perder racionalidad. Son tan numerosos, fanáticos y pastelosos, que no hubo como convencerlos. ¿Que Horacio Cartes fue el que suscribió la Agenda 2030? No les importó. ¿Que Enrique Riera, siendo ministro de Educación en 2016, celebró esta misma donación de la Unión Europea? No les importó. ¿Que la Transformación Educativa es financiada por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y no por la Unión Europea? No les importó.

A fuerza de repetición, de medias verdades y de amenazas, fue instalándose la idea simple, pero efectiva de que una oscura conspiración externa, instrumentada por organizaciones no gubernamentales y periodistas que cobran en dólares, intenta “introducir la ideología de género en los programas educativos para pervertir a nuestros niños, etc.”.

Nuestro sustrato social de conservadurismo e ignorancia es tan grande que para pasar del sentimiento de protección familiar al de odio a lo desconocido hay solo una pequeña distancia que los manipuladores de masas conocen bien. El cartismo se ha montado y apropiado de una preocupación que, por lo visto, angustia a muchas familias. Aquí estamos los paraguayos, rechazando una donación de la Unión Europea porque gua’u será usada para introducir subrepticiamente la perversión en las escuelas, en vez de hablar de corrupción, dos semanas antes de las internas coloradas.

Que la gente sea tan fácilmente manipulable es una lástima, pero lo que no tiene perdón es que los políticos bien informados sostengan motivos infumables a sabiendas que esta jugarreta oportunista afectará a los niños más carenciados. Todos saben que la propuesta es maquiavélica, que dejará sin almuerzo escolar a centenares de instituciones. Hay niños que comen solo porque van a la escuela. Esto no es electoralismo. Es hijoeputismo.

Involucionamos, creo. Estamos siendo arrollados por una oleada neoconservadora y fanática. Un plato delicioso para la fauna política. Quienes deberían detenerlos, decepcionan por su cobardía. Por eso se envalentonan, se animan a tanto. Por eso parecemos esquizoides ante el mundo.