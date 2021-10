La última carta

Con el deseo de seguir, pero con la angustia de no ofrecer algo para merecer más. La apática Selección Paraguaya que dirige Eduardo Berizzo sube hoy a La Paz, en donde enfrentará a Bolivia, en busca de seguir con vida en las Eliminatorias y estirar al próximo combo la llama de esperanza por la clasificación a Qatar.

Para el DT argentino, las Eliminatorias arrancan hoy, y no un año atrás y luego de seis partidos jugados de local en donde no se alcanzó a obtener ni el 50% de los puntos en juego. Berizzo indicó el siempre difícil Hernando Siles, como punto de partida, para la recta final, en una competencia que lo mantiene vivo a Paraguay por la inoperancia de otras selecciones y no por sus propias virtudes, ya que a más de medio camino recorrido, el proyecto no mostró nada.