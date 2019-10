La trova cubana suena hoy en la voz de Ricardo Flecha

El cantante Ricardo Flecha ofrece un concierto hoy, a las 20.30, en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán de la Manzana de la Rivera (Ayolas 129) dedicado a la trova cubana. El acceso es gratuito.

El anfitrión actúa junto al tecladista Óscar Fadlala y revive canciones cubanas de la trova tradicional como Veinte años y Ojos malignos. De la nueva trova sonará Yo me quedo, título del show de la fecha, además de El breve espacio en que no estás y Yolanda de Pablo Milanés; A mí me gusta compai, de Eduardo Sosa; Créeme y Entró pidiendo permiso, de Vicente Feliú; Te doy una canción, Unicornio y Rabo de nube, de Silvio Rodríguez.