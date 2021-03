“La trata es el tercer negocio ilícito que genera mayor cantidad de dinero”

En el caso del asesinato reportado la semana pasada, un hombre le había sacado a una joven (20) paraguaya y a otra compañera les llevó del local donde eran prostituidas, a su propiedad en el campo. Sin embargo, una llamada de auxilio reportó su fallecimiento. La joven (20) con signos de haber sido estrangulada.

“No era una prostituta, sino una joven de tan solo 20 años, prostituida”, detalló la escritora Mabel Lozano, explicando la diferencia con víctimas de trata.

Más del 70% de las víctimas de trata son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 fueron objeto de explotación sexual. Aún con avances normativos, el crimen de la trata es una realidad en nuestro país, fue lo que detalló Liliana Zayas, ex viceministra de Protección de los de Derechos de las Mujeres.

Hoy día, el efecto de la pandemia ha dejado graves consecuencias con este flagelo que perjudica a muchas mujeres paraguayas. Según el reporte del Ministerio Público, el año pasado, la Unidad contra la Trata tuvo 105 denuncias por explotación a personas y 84 víctimas fueron rescatadas en territorio nacional.

“Con la situación que vivimos, vamos a tener muchas personas que van a caer, es decir que van a aumentar los casos de trata, por las necesidades que surgen, muchos están perdiendo trabajo, están en situación de vulnerabilidad y serían potenciales víctimas de trata”, nos señala la fiscala Carina Sánchez, titular de la Unidad contra la Trata.

Zayas también coincidió en ese impacto. “La pandemia del Covid trajo consecuencias gravosas en sectores sociales y económicos. El cierre de fronteras pudo haber disminuido el traslado al exterior, pero incrementó la explotación laboral interna”.

Detalló que la trata no tiene que ver solo con la explotación sexual, pero es el índice de víctimas que más trae.

LO QUE RODEA. El camino de captación de mujeres llevadas al exterior comienza bajo el engaño. “Hay ofrecimiento de trabajo formal, para trabajar en empresas o cuidar personas. Tenemos un plus que los que ofrecen son conocidos, y hay confianza”, dijo la fiscala Carina Sánchez.

Relató que algunos casos son graves, donde se les encierra, hay amenazas y violencia física. “El solo hecho de estar en el extranjero, donde no conocés a nadie, ya estás en una situación de vulnerabilidad y si los que les explotan les amenazan que si las autoridades les encuentra les va a meter presas y luego reportar, entonces se asustan”, sostuvo. Muchas mujeres inclusive no se identifican como víctimas, por lo que no denuncian.

La ex viceministra, por su parte, expresa que muchas mujeres son despojadas de sus documentos y “desde el momento que ocurre eso, ya hay una privación de libertad”.

MARCO JURÍDICO. Zayas comenta que al frente del Viceministerio de Protección de las Mujeres, en la Dirección de Prevención a la Trata, trabajaban con dos legislaciones contra el flagelo. Por un lado la Ley 4788/12, Integral contra la Trata y la Ley 5777.

“En diciembre del año pasado se aprobó Plan Nacional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas en Paraguay 2020-2024 y se espera que tenga un presupuesto para ejecutar”, sostuvo.