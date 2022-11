La SET y gremios buscan consenso respecto a la deducibilidad del IVA

No hay nada concreto aún. Seguimos dialogando y buscando algún consenso. No es algo sencillo. Óscar Orué, viceministro SET.

El principal punto de divergencia se encuentra en el porcentaje de la deducibilidad que establece la citada normativa, recordando que desde Hacienda, en su momento, se mostraron a favor de un tope de 30%, mientras que exponentes de gremios, como el de los supermercadistas, señalaron que las condiciones de la legislación aprobada por el Congreso son interesantes como incentivo para contribuir a la migración hacia la formalidad de las compras.

Al respecto, Óscar Orué, viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), señaló en la víspera que desde la cartera fiscal se muestran “siempre abiertos al diálogo” y que existen conversaciones con las agremiaciones empresariales para llegar a un acuerdo sobre el tema. Sin embargo, aclaró que no se cuenta aún con ningún tipo de acuerdo, por lo cual no se podía informar aún de mayores detalles sobre las charlas. “No hay nada concreto aún. Seguimos dialogando y buscando algún consenso. No es algo sencillo”, manifestó.

Coincidencia. Por su parte, Alberto Sborovsky, titular de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), aseguró que las conversaciones con las autoridades respecto al régimen para el IVA son todavía iniciales y más bien informales, pero vaticinó que próximamente podrían haber novedades. “Todavía no podemos hablar de conversaciones oficiales, en realidad. Lo que sí dentro del marco de los programas y entrevistas en los que participamos, la SET mostró apertura a eventuales conversaciones y nosotros también, eso significa que en los próximos días se podría dar una conversación (formal), en la que ya se hablaría de números”, indicó en comunicación con Última Hora.

“No hay todavía nada (en cuanto a acuerdo concreto), no se podría hablar de números aún (en referencia al porcentaje deducible), eso se daría en los próximos días probablemente”, añadió. La posibilidad es que el consenso se logre finalmente en torno a un número menor al 100%, pero esto dependerá de las negociaciones correspondientes.

La SET mostró apertura y nosotros también; en los próximos días se podría dar una conversación (formal). Alberto Sborovsky, titular Capasu.

Abdo tildó los argumentos de “interesantes”

En una entrevista brindada días atrás al programa La Lupa, que se emite por Telefuturo, Mario Abdo Benítez, presidente de la República, había señalado que no tomó todavía una decisión sobre si promulgará la normativa que afecta a la deducibilidad del IVA como pide el sector privado, o si la vetará como recomienda Hacienda. Empero, el jefe de Estado había reconocido que considera “muy interesante” el argumento que sostienen los gremios del sector privado y analistas económicos, de que la ley es un estímulo a la formalización y un aumento de contribuyentes.